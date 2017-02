Africké děti pojedou do školy na kole i za peníze od dětí z Petrovic

Petrovice - Na dopravu jízdních kol pro cesty do školy africkým školáčkům přispěly děti ze Základní a mateřské školy v Petrovicích. V rámci projektu „Sněhuláci pro Afriku" petrovičtí školáci stavěli sněhuláky.

Jejich fotografie, spolu s téměř dvěma tisícovkami korun, které děti mezi sebou vybraly, škola pošle na účet společnosti Kola pro Afriku. Fotografie budou součástí společné internetové výstavy, a vybranou částku nadace přidá k dalším penězům na dopravu jízdních kol pro africké děti.

„Děti v Africe mají málo škol a musí do nich jezdit velmi daleko. Kolo je pro ně jediná možnost, jak se tam dostat. Kola, nová, nebo i darovaná starší, je potřeba do Afriky dopravit a to také stojí peníze," vysvětlila dětem učitelka Mgr. Tereza Michalová.

Děti na hřišti za školou vymodelovaly několik sněhuláků, želv, jednoho krtka, psa, myš a další postavičky zvířátek. „Sněhu bylo hodně, ale byl zmrzlý a špatně držel pohromadě. Koule se špatně balily a mrkve i uhlíky vypadávaly, proto někteří modelovali zvířátka," uvedl páťák Filip Pengl. Ke každému výtvoru si děti vymyslely vlastní příběh.

Pavla Vaicová