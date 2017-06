Akční plán Restart pomůže třem krajům. Včetně Ústeckého

Ústecký kraj - Třetí podnikatelské fórum řešilo dělení vládních miliard, rozvoj inovací a Restart Ústecka

Celkem 42 miliard korun během tří let chce vláda investovat do tří krajů postižených těžkým průmyslem a těžbou. Tedy i Ústeckého. Nejslabší české regiony chce vláda oživit třeba výrobou chytrých vozidel bez řidiče, která by se měla testovat jako první v Ústí nad Labem.

OTÁZKA BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI

„Jedním ze zajímavých a inovativních projektů, který připravujeme, je projekt Ústí na testování autonomní mobility přímo v provozu, k čemuž je potřeba, aby město zavedlo a využilo potřebné technologie," řekla zástupkyně zmocněnce vlády Gabriela Nekolová.

Podle hlavního iniciátora, zastupitele a podnikatele Martina Hausenblase jde o otázku blízké budoucnosti. „Musí se tady zřídit zóna zvláštního určení, která umožní vyvíjení a testování autonomních vozidel v běžném provozu za dodržení bezpečnosti. Chceme, aby Ústí bylo prvním městem v Česku, dávám tomu tak rok," podotkl už dříve Hausenblas.

Vládní miliardy mají být ve třech postižených krajích použity hlavně na likvidaci ekologických zátěží a dobudování infrastruktury. „Tak rozsáhlé území budeme obnovovat vůbec poprvé. Vláda si uvědomuje, že postiženým krajům hodně dluží za těžbu a zdevastovanou krajinu," řekl premiér Bohuslav Sobotka.

PRYČ SE STARÝMI AREÁLY

Mezi desítkami opatřeními pro Ústecký kraj je pomoc lidem, kteří se snaží udržet si práci a splácet své dluhy, podpora nových technologií pro firmy nebo rozšíření a zlepšení zdravotní péče. Jedním z cílů je řešení starých průmyslových areálů a neudržovaných objektů, které by nahradily atraktivní plochy. Smyslem je oživení ekonomiky a zlepšení image Ústeckého kraje.

Peníze do projektů chce vláda projednat v polovině června, aby se mohly zohlednit ve státním rozpočtu na další rok. Týká se to celkem 64 opatření.

Desítky různých opatření spojených do jednoho akčního plánu, takzvaného projektu Restart, připravil Úřad vládního zmocněnce. Mají pomoci Ústeckému, Karlovarskému a Moravskoslezskému kraji nastartovat hospodářskou i sociální změnu po útlumu tradičních průmyslových oborů.

Vládní opatření budou spadat pod různá ministerstva, třeba místní rozvoj, životního prostředí nebo dopravy. „Ostatní kraje si nedovedou představit, jak velké problémy tu máme, a proto je velice těžké nějaký program připravit a také ho ve vládě prosadit. Teď, když byl schválen, si myslím, že je to první krok k tomu, aby vláda sliby plnila. Důležité je, aby na to navázaly důležité činy," poznamenal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

ROZLIŠIT MEZI TĚMI, KDO CHTĚJÍ A KDO NECHTĚJÍ

V souvislosti s Restartem Ústeckého kraje hejtman apeloval na ministerstvo sociálních věcí, že bude potřeba při udělování sociálních dávek rozlišovat mezi těmi, kdo pracovat chtějí, a těmi, kdo nechtějí.

„Není žádným tajemstvím, že v našem kraji máme lidi, kteří deset, dvacet let nepracují a nikdy pracovat nebudou. Bohužel, dostávají skoro stejnou podporu jako ti, kteří se v oranžových vestách snaží a uklízí ulice. Ministerstvo bude muset přijmout to nepopulární opatření," dodal Bubeníček.

Peníze do krajůObjem 42 miliard korun je dohromady určen pro všechny tři kraje, tedy Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský. Velmi přesně je stanoveno rozdělení pro roky 2017 a 2018, například letos přiteče 7,5 miliardy na opravy silnic a souvisejících staveb.