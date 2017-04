K mlsání čokolády přidal zámek zajímavosti a kviz z historie

Velké Březno /FOTOGALERIE/ – Netradiční velikonoční prohlídka potěšila všechny milovníky sladké pochoutky.

Čokoláda je lék. Je dobrá na nervy a na zdraví. To rádi slyšeli návštěvníci Státního zámku Velké Březno v sobotu 15. dubna na netradiční velikonoční prohlídce nazvané Čokoláda!

„Kdysi byla čokoláda k sehnání jen v lékárnách,“ překvapila návštěvníky průvodkyně Martina Kopová z Prahy, dříve studentka ústecké univerzity. Provázela v kostýmu hraběnky Olgy von Moltke, manželky Antonína Chotka, bývalé zámecké paní z Velkého Března. „Uvnitř církve kdysi byl spor, je-li čokoláda nápoj, nebo jídlo. Být to jídlo, nesměli by ji kněží při půstu. Ale rozhodlo se, že je to nápoj, a tak ji mohli,“ dozvěděli jsme se.

Ochutnali jsme dvanáct druhů bonbonů, ke každému Olga přidala zajímavost. „Šlechta nepovažovala za správné kombinovat čokoládu s kouřením doutníků. Nehodilo se to,“ pokrčila nosíkem. A dala nám tu ochutnat bonbon s karamelem ve tvaru korunky.

„Víte, proč byla čokoláda mezi šlechtou oblíbená?“ vtáhla nás do hry šlechtična. „Protože je dobrá,“ byla si jistá zvídavá školačka. „To rozhodně. Ale dámy věřily, že jim čokoláda přináší dlouhověkost a muže inspirovalo, že si ji na cesty bral slavný milovník Casanova,“ důvěrně prozradila průvodkyně.

Malý čokoládový zázrak

Kvalitní bonbony pro zámek dělala děčínská firma Jordán & Timaeus, zámek na prohlídku nalákal dvě stě padesát lidí. Dobře je nakrmil i bavil,

Modrý pracovní salonek zámku nadchl svým bonbonem Kateřinu Jirsákovou z Ústí. Malý čokoládový zázrak, marcipánový bonbon, ochutnali návštěvníci v dobře zásobené knihovně. Má dva tisíce knih, i první výtisk nechvalně proslulé knihy Mein Kampf. Další bonbon čekal v pokojíčku malých hraběnek s originálním klavírem kombinovaným s kulečníkem. „Jsou tu strašně malé místnůstky,“ byla překvapena návštěvnice v modrozelené blůzce. Starší pán v další místnosti uhodl, že na obrazu ve zlatém rámu je Pražský hrad ještě bez chrámu Svatého Víta.

Někteří návštěvníci hned mlsali, jiní si bonbony nechali k espresu do kavárny zámku. A třeba jedenáctiletá Zuzka Matoušková z Černochova u Loun si svůj talířek plný čokolády nechala až na doma.

„Prohlídka v kostýmu, navíc spojené s mlsáním, jsou super. Člověk si při nich může hrát. Nemusí říkat jen historii, zapojí i své pocity,“ tvrdila Martina Kopová. „Čokoláda je super, lidi ji mají rádi,“ věděla. „Nejvíc mi dnes chutnala klasika, jakýkoli nugát.“

Zámkem provázely tři původkyně, také dcera kastelána Miloše Musila, drobná dívka čerstvě šestnáctiletá. Poprvé oblékla kostým zámecké služtičky a užívala si to.

Autor tohoto článku poprvé ochutnal tolik různých čokoládových bonbonů během hodiny. Ten pěkný pocit korunoval závěrečný bonbon, višně v čokoládě. A abych nepřibral, jako překvapení nám „přidala“ průvodkyně výstup na zámeckou věž. Byl z ní pěkný rozhled po krásném kvetoucím zámeckém parku, poprvé jsem odsud viděl halu velkobřezenského pivovaru. Březňák ji právě staví.

„Na prohlídce se mi líbilo úplně všechno, byla jsem tu ráda,“ řekla školačka Zuzka. Také ona dokazovala tvrzení průvodkyně: „O prohlídky se sladkostmi je pokaždé zájem.“