Anna Rauerová se výstavou rozloučila s psaním kronik

Řehlovice /FOTOGALERIE/ - Kroniky i dobové fotografie z pestré obecní sbírky osmdesátileté dámy, bývalé starostky Řehlovic, během čtyř dnů zajímaly více než sto obyvatel obcí Dubice a Řehlovice.

Mnozí znají Annu Rauerovou jako výtvarnici, řadu dětí z Řehlovic učila. Většině místních přijde samozřejmé, že právě ona pečuje o obecní, farní i školní kroniky a ty nové píše. Ale už je psát nebude.

„Dopsala jsem sedmý díl kroniky Řehlovic. Být mladší, dělám to elektronicky, ale na jednu kroniku potřebuji asi sedm let. Je mi přes osmdesát, novou už nezačnu,“ svěřila se dáma.

Starala se o kroniky obce za posledních 226 let, které s radostí ukázala na nedávné čtyřdenní výstavě v Řehlovicích. Ty historické si odvezli z Řehlovic do Litoměřic a Ústí pracovníci tamních archivů.

Řehlovické kroniky jste vystavila vůbec poprvé?

Myslela jsem si to, ale našla jsem fotografie z výstavy, kterou jsme pořádali ke 30. výročí osvobození Československa.



Proč jste se rozhodla kroniky lidem ukázat?

Chtěla jsem dát lidem šanci vidět dobové snímky jejich blízkých i sousedů. Rádi toho využili.



Na co ráda jako bývalá kronikářka vzpomínáte?

Těší mě, že naši obec navštěvovali potomci šlechtice Bedřicha z Bílé. V roce 1610 Řehlovice vlastnil, ale jako protestant byl 21. června 1621 popraven s ostatními českými pány na Staroměstském náměstí.





Co je pro vás ještě zajímavého z historie Řehlovic?

Je toho mnoho. Třeba jak byli obyvatelé obce obětaví a zvelebovali ji dary. Zajímavá i složitá je historie betlému v našem kostele.



Kdo se přišel na výstavu do obecního úřadu podívat?

Chodily hlavně dvojice, zajímala je rodinná historie. Ale snímků je tolik, těžko se dají najít konkrétní fotografie. Je to 27 krabic, ta poslední ještě není plná.



S psaním kroniky jste začala v roce 1973. Proč? Mohla jste radši jít za zábavou…

To už ne, už jsem byla vdaná, měla děti. Přivedla mě k tomu náhoda. Jako učitelka matematiky, výtvarné výchovy a deskriptivní geometrie nemám s historií nic společného. Do Řehlovic přišli novo- osídlenci v roce 1945 a většina v roce 1946, osídlili i faru. Jenže vše, co bylo německé, bylo špatné, a tak staré kroniky vyhodili do stodoly. Chtěli v domě bydlet a v bytě se jim věci nepřátel nehodily.

Ve stodole na knihy napadal prach a sláma, střecha byla děravá, papír hnil. Ale když vzniklo JZD, můj otec původně samostatně hospodařící sedlák měl za úkol stodolu vyčistit. Šel tam s vidlemi, přehazoval slámu a najednou napíchl kroniky. Byly vlhké, plesnivé, ale protože chodil do školy za Rakouska-Uherska, uměl německy. Tak jsme kroniky vysušili a on z nich doma, když na to byl čas, něco předčítal.

Co bylo s těmito starými kronikami dál?

Doma jsme hráli divadlo, zpívali, já si občas kroniky otevřela a rozhodla se je přeložit. Vážně jsem to udělala, ale pak jsem se je rozhodla překládat systematicky. A na to už navázalo mé psaní nových kronik Řehlovic jako obce, kde jsem se narodila a kde žiji celý život.