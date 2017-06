Asistentky řeší opilce, děti i agresivní černé pasažéry

Ústí nad Labem - S opilci v parcích, agresory i nepřizpůsobivými lidmi ve vyloučených lokalitách se denně setkávají Mariana Balogová a Temenuzhka Stefanová. Obě pracují pro městskou policii na Střekově jako asistentky prevence kriminality.

Strážník Roman Princ při brífingu s Temenuzhkou Stefanovou (vlevo) a Marianou Balogovou na střekovské služebně městské policie v Ústí nad Labem.Foto: Deník/Janni Vorlíček

„Často musíme řešit podnapilé v parcích, kteří porušují městskou vyhlášku o zákazu pití alkoholu na veřejnosti. Bývají na nás velmi vulgární. Do opravdu mezní situace jsme se ale ještě nedostaly," líčí.

Podle ústeckého magistrátu se asistenti prevence kriminality osvědčili. Město jich proto chce víc, zaplatí je z dotace ministerstva vnitra. Celkové náklady projektu dosáhnou 16,6 milionu korun, Ústí by ale pokrylo jen pět procent. Projekt má zvýšit bezpečí obyvatel a snížit počet trestných činů a přestupků.

„Asistenti prevence kriminality dávají dobrý příklad, jak zaměstnávat lidi ze sociálně vyloučených lokalit a zlepšují pohled většinové společnosti na ně," říká ústecká primátorka Věra Nechybová.

Asistenti mají pomáhat v předcházení kriminality a řešit takzvaně bagatelní přestupky. V terénu nikdy nejsou úplně sami.

Dohlíží na ně GPS lokátor a mají i vysílačku. „Kdykoliv se s námi mohou spojit. Povedlo se jim dokonce zadržet pachatele trestného činu," zdůrazňuje velitel 3. okrsku Petr Kolinger, který je nadřízeným Mariany Balogové a Temenuzhky Stefanové.

ZLOMILA REVIZORCE NOHU

Ty nedávno zadržely černou pasažérku, která napadla revizorku, zlomila jí nohu a uprchla směrem k Benešovu mostu. Tam ji obě asistentky zdržely do příchodu strážníků.

Pro městskou policii pracuje celkem osm asistentů prevence kriminality. „Čtyři platíme my, čtyři vnitro. Jejich největší síla je ve znalosti místního prostředí. Znají obvod, lidi v něm, orientují se ve struktuře jednotlivých rodinných klanů," popisuje zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

Asistenti vědí, kdo má v místě největší slovo, a tím pádem na koho se obrátit při řešení nepořádku. Kromě toho hlásí na základnu černé skládky, stříkačky a jehly po narkomanech či pobudy, kteří vykrádají popelnice a dělají nepořádek.

„Někdy musíme poslouchat řeči, že ze sebe děláme policajty, ale většinou se setkáváme s respektem," říká asistentka prevence kriminality Stefanová.

Ona i její kolegové také často domluvou vyřeší něco, co by jen zbytečně zaměstnalo strážníka, který by v tu dobu mohl zasahovat jinde.

„V Železničářské ulici děti kopaly do míče na silnici. Strážníci by museli celý problém řešit se sociálkou, OSPODem a trvalo by to velmi dlouho. Asistentky děcka odvedly k rodičům. Situaci vyřešily domluvou, aby se incident neopakoval," vysvětluje Petr Kolinger.

#clanek|3256127#¨

Kolik je asistentů?Pro městskou policii v Ústí nad Labem zatím pracuje jenom 8 asistentů prevence kriminality. Nový projekt počítá se zaměstnáváním celkem 22 asistentů.