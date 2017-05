Ať žije dělnická třída! V Rýdeči slavili Svátek práce jako za socialismu

Rýdeč - Ať žije dělnická třída! Kdo nestojí na chodníku, nebuduje republiku! Podobné slogany zněly v pondělí odpoledne obcí Rýdeč na Ústecku. Ne, opravdu se nezměnil politický režim. Jen tady jako již tradičně pojali oslavy Svátku práce v humorném retro stylu.

„Letos oslavíme sté výročí od Velké říjnové socialistické revoluce, přidejte se k nám, soudružky a soudruzi. Ať žije první máj!" vyzýval přítomné za zvuku motorů, řehtaček a píšťalek moderátor.

Mladí se líbali pod rozkvetlou třešní, starší si zatím rýpli do krajské politiky. Velkou pozornost na sebe strhla podomácku vyrobená pojízdná trafika. Kdo by čekal účtenku za zakoupené noviny, nedočkal by se.

„Krajské listy, berte, berte, jsou zadarmo! Zítra už nebudou! A kdo neumí číst, tak je hodí aspoň do kamen," hlásal senior v okýnku.

POHNOJÍME, CO SE DÁ

Českému humoru neznalý člověk by se přinejmenším podivil i dalším věcem. Například příslušníkovi Veřejné bezpečnosti na typicky žlutobílé motorce nebo alegorickému traktoru s nápisem JZD Proboštov – Pohnojíme, co se dá.

Podivná vozítka přijela také z nedalekého Tašova, Malečova, Březí, Třebušína či Kojetic a jako mašinka projela v průvodu celou vesnicí.

„Je to taková naše sranda akce, kterou pořádáme už pátým rokem. Podstatou je, aby se sešli lidé z vesnice a okolí a pořádně se pobavili," shodli se manželé Panochovi z Občanského sdružení Rýdeč, které nevšední První máj zorganizovalo.