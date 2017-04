Státní pobídky míří i do Ústeckého kraje. Jen letos za 1,5 miliardy korun

Ústecký kraj /HLASUJTE/ - Šest firem v kraji si letos rozdělí peníze od státu. Investiční pobídky motivují společnosti, aby se usadily právě na severu Čech a daly práci místním.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Na 40,5 procenta panelistů Deníku z Ústeckého kraje by si vzpomnělo alespoň na jednu továrnu v okolí, která v posledních letech vznikla za podpory státu. O žádném takovém podniku neví 59,5 procenta dotázaných. Odpovídalo 74 lidí.

Investice za zhruba 22 miliard korun. Nový moderní podnik společnosti Nexen Tire Corporation Czech vznikne ve Strategické průmyslové zóně Triangle u Žatce na ploše 65,4 hektarů. Do konce roku 2028 nabídne až 2300 pracovních míst. Právě tato výstavba je zářným příkladem státních pobídek.

Investiční smlouvu s Českou republikou společnost podepsala už 25. června 2014. „Nexen Tire Czech bude nejmodernějším závodem, který budujeme," řekl prezident společnosti Eung-young Lee.

Zóna Triangle u Žatce

Jihokorejská společnost u Žatce buduje závod na výrobu pneumatik pro osobní a lehké nákladní automobily. „Předpokládané spuštění zkušebního provozu je naplánováno na leden roku 2018. Společnost výstavbu zahájila slavnostním prvním kopnutím do země 1. října 2015," uvedl mluvčí Trianglu Martin Pondělík.

Triangle je průmyslová zóna, kterou vytvořil a spravuje Ústecký kraj. Krajský úřad se však dostane k informacím o podnicích budovaných na území kraje pouze tehdy, když stavba či investice vyžaduje úřední povolení v jeho kompetenci. „Například integrované povolení nebo v procesu EIA, tedy zhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Bez ohledu na to, zda je to investice s podporou státu či nikoliv," poznamenal Zdeněk Rytíř z kanceláře hejtmana.

S investory jedná CzechInvest

S investory v krajské průmyslové zóně Triangle pak kraj jedná až po navázání kontaktů, třeba prostřednictvím agentury CzechInvest, přímo o pronájmu či prodeji pozemků. CzechInvest získává investice na území republiky. Bez ohledu na to, zda obdrží pobídku od státu. Podle jeho údajů stát jen letos udělil investiční pobídky šesti společnostem, které chtějí svůj závod vybudovat na území Ústeckého kraje s celkovým objemem státní podpory za zhruba 1,45 miliardy korun.

Pobídky v krajiBenteler Automotive - 479,99 mil. Kč, Chomutov

AccuMetal - 39,90 mil. Kč, Most

Unifrax - 116,27 mil. Kč, Louny

Nemak Czech Republic - 195,10 mil. Kč, Most

Toyoda Gosei Czech - 113,04 mil. Kč, Chomutov

Labe Wood - 501,68 mil. Kč, Litoměřice

ANKETA: Vzpomněli byste si na továrnu či podnik ve vašem okolí, který v posledních pěti letech vznikl za finanční podpory státu?

Jiří Sedlic

dopravní psycholog, Ústí n. L., 78 let

V oblasti Ústecka o větších investicích do zaměstnanosti v nejbližším okolí nevím. Nezaznamenal jsem ani žádný výraznější nárůst nových nástupů do zaměstnání v zaměstnaneckých kategoriích, kdy jsou potřebná nebo doporučená psychologická vyšetření.

Alexandr Sokolov

tlumočník, podnikatel, Ústí nad Labem, 45 let

Vím, že se chystá pneumatikárna Nexen v zóně u Žatce. Bez vládní pobídky 3,5 miliardy by se o nás Korejci asi nezajímali. Přitom naše lidi čeká práce z těch hůře placených.



Jan Prusík

Litoměřice, 26 let

Nepocházím přímo z Ústeckého kraje, ale žiji tu už více než rok. I když se o podobné věci zajímám, za tu dobu jsem však nic takového ve svém okolí nezaznamenal.