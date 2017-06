Nový stavební zákon znamená stohy papírů navíc

Ústecký kraj /HLASUJTE/ - Zjednodušení procesu získání stavebního povolení zůstalo podle ústeckého projektanta jen zbožným přáním.

Podle 69,9 procenta panelistů Deníku z Ústeckého kraje by stavební zákon měl být co nejjednodušší, aby stavbám nebránily stížnosti občanských aktivistů. O opaku je přesvědčeno 30,1 procent dotázaných. Odpovídalo 73 lidí.

„Je to taková mravenčí práce. Papíry a zase jenom papíry." Okřídlená věta z filmu Pelíšky v současnosti nejlépe vystihuje práci ústeckého projektanta Jana Doležala. Chcete-li začít stavět v březnu, s projektem je třeba začít minimálně rok dopředu, abyste stihli získat stavební povolení, upozorňuje.

„Nový stavební zákon měl věci zjednodušit, ale to zůstalo pouze zbožným přáním. Ohlášení stavby se týká rodinných domů. Co dříve nebylo, když si chcete přistavět garáž nebo altán nad 25 metrů zastavěné plochy, musíte na to mít stavební povolení a absolvovat kompletní stavební řízení," popisuje Jan Doležal.

Týká se to například i rekreačních objektů a chat. „I když chcete stavět rodinný domek na ohlášení, stejně chce stavební úřad kompletní projektovou dokumentaci a stavebník ji samozřejmě musí zaplatit," pokračuje Doležal.

Náklady rostou

Vyhláška coby příloha stavebního zákona stanovuje, jak má dokumentace pro jednotlivé stupně stavebního řízení vypadat. Je to prý komplikovanější a těžší než dřív. I v tom, že při psaní souhrnné technické zprávy musí projektant spoustu textů a odstavců v různých kapitolách opakovaně kopírovat a vkládat, jelikož se opakují. „Když to ale neuděláte, úřad vám dokumentaci vrátí k dopracování, protože není zpracovaná podle vyhlášky. Tak tiskneme pořád víc papírů a výkresů a je to dražší pro objednatele, který si to celé nechal zpracovat," líčí Doležal.

Po vyprojektování, než balík papírů pošlete stavebnímu úřadu k projednání, musíte požádat všechny orgány, které jsou účastníky stavebního řízení, o vyjádření. Těch stále přibývá. Opět na to potřebujete tisknout stohy papírů, jelikož musejí nahlédnout do stavební dokumentace, aby vůbec věděli, k čemu se vyjadřují. „Tak náklady na zpracování projektu rostou. Což platí pro soukromé i veřejné stavby," povzdechl si projektant, který umí připravit podklady k stavbám občanské vybavenosti, technologickým stavbám, dopravní infrastruktuře i inženýrským sítím.

Na garáž i rekreační stavbu

Jakmile tohle všechno úspěšně absolvujete, začíná stavba samotná. „Dříve člověku na garáže a rekreační stavby stačila ohláška, dnes potřebuje stavební povolení. K tomu se pojí potřeba autorizované firmy a stavebního dozoru i kolaudace," upozorňuje Jan Doležal.

Se stavbou navíc nemusejí souhlasit sousedi. Jenže stavební úřad se na to nemusí ohlížet. „To se bavíme jen o rodinném domku. Když budeme hovořit o větších stavbách občanské vybavenosti a technologických stavbách, trvá to všechno ještě déle a potřebujete daleko víc papírů. Projektování a projednávání s úřady je ještě delší. Nedej bože, aby se účastníkem stal nějaký spolek, to může stavbu zastavit na dva či tři roky," dodal projektant.

ANKETA: Měl by být stavební zákon co nejjednodušší, aby stavbám nebránily například stížnosti občanských aktivistů?

Občané i firmy si dlouhodobě stěžují, že se povolování staveb v Česku neúměrně dlouho vleče. Ve srovnání třeba s Rakouskem nebo Německem více než dvojnásobně. Zjednodušit a zrychlit celý proces má novela stavebního zákona, kterou zpracovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Cestou, jak zrychlení dosáhnout, má být sloučení územního a stavebního řízení do řízení společného. Podle ministryně Karly Šlechtové (ANO) by se jejich spojením měl celý administrativní proces zkrátit nejméně o osm až deset měsíců. Cenu za to by měly ale zaplatit ekologická a občanská sdružení a spolky. Na jejich hlas by se totiž při povolovacím procesu neměl brát zřetel tolik jako dosud.

Jiří Aster

předseda Okresní hospodářské komory v Děčíně, 70 let

Změna zákona je potřebná, české stavební zákonodárství je na úrovni rozvojových zemí. Je zde rezistence něco měnit ze strany rezortů, které se nechtějí vzdát svých pozic v povolovacím procesu, hlavně ministerstva životního prostředí.

Břetislav Sedláček

projektant, Žatec, 31 let

Zapomíná se však na dotčené orgány státní správy, které jsou příčinou zdržení. Třeba hygiena, hasiči, odbor životního prostředí a s ním spojená EIA. To nespadá pod stavební zákon a trvá to déle než vydání stavebního povolení.

Josef Švec

ředitel studijního střediska VŠ, Most, 58 let

Jsem jednoznačně pro zjednodušení, jinde to funguje, tak proč ne u nás? Snahy některých aktivistů nejsou motivovány skutečným zájmem o věc, někdy bohužel sledují i ekonomické cíle.