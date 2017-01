Baculky jsou sexy, nadváhu zvládají s nadhledem a elegancí

Ústí nad Labem - Naříkat si nad kily navíc, to není styl členek klubu Silná Madame. Už jejich slogan Žij svůj život, miluj své tělo a buď sexy mluví sám za sebe.

Ilustrační foto.Foto: archiv Evy Janků

Po republice dělá Eva Janků módní přehlídky XXL prádla, XXL módu fotí. V Domě kultury v Ústí nad Labem jednou ročně pořádá vždy vyprodané Párty pro baculky a jejich příznivce. A jedním dechem tvrdí: „Nadváha vám nesmí vzít optimismus, radost ze života, ani chuť bavit se."

„Klub Silná Madame jsem založila v roce 2012 po finále české soutěže krásy MISS Full of Beauty. Chceme akcemi i na webu dokázat, že ač je žena silnější, může se pěkně oblékat, jít do společnosti. Nesmí zůstat sedět doma a trápit se. Ukáže i ostatním, jak si zvýšit sebevědomí," tvrdí Eva Janků.

Silná Madame představuje vkusné módní oblečení dámám kypřejších tvarů. A od zvyšování sebevědomí je už jen kousek od zábavy.

„S akcemi typu Párty pro baculky, netradiční obdobou plesu, jsme se tu nesetkaly. Tak jsme zkusily zaplnit mezeru na trhu a pobavit širší dámy i jejich partnery. Každý může přijít samostatně, podmínkou není účast páru. Ale když se u nás taková širší dvojice seznámí, jsme jen rády," tvrdí Ústečanka.

KAŽDÁ ŽENA JE KRÁSNÁ

Klub konkurenci necítí. „Určité skupiny dělají něco podobného, ale v jiných regionech. Jsme zaměřeny na Ústecko a Prahu, celorepublikový web vznikl pro inspiraci ostatních plus-size žen. Chceme, aby se každá žena cítila krásná, sebevědomá a sexy. Ukazujeme ženám i dívkám s plnými tvary, že i takové křivky se dají umět nosit. Navíc, když klub začínal, v Česku byl úplně unikátní," těší ji.

To, co dělá pro ostatní, jí prý její muž schvaluje. „Jsme spolu spoustu let, Párty pro baculky a jejich příznivce dělá se mnou. Při akci nás bedlivě sleduje, je-li třeba, je i ochranka, vyhazovač. Je vážně pyšný na to, co pro silnější ženské dělám," říká.

Středobodem Párty je módní přehlídka. „Měly jsme loni šaty i spodní prádlo tří firem. Lidé o tom dopředu vědí, těší se."

Eva Janků a lektorka Nina v Ústí založily i XXL cvičení. „Vím, že je dost plnoštíhlých žen, které jen sedí doma. Chceme je vytáhnout do společnosti, ukázat jim krásy života. A daří se to, jsem spokojená," dodává Janků.