Benešův most je opět průjezdný. To nejhorší vypukne za dva roky

Ústí nad Labem - Uzavírka Benešova mostu skončila, celkovou rekonstrukci má však tato klíčová stavba teprve před sebou. Dojde k ní za dva roky.

Odborná firma na mostě během léta měnila pouze mostní zámky, které byly v havarijním stavu. „Dvouměsíční dílčí opravy mostu měly zajistit, aby plně fungoval až do jeho celkové rekonstrukce,“ řekl Zdeněk Rytíř z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje, kterému most patří.

OPRAVA DRAHÁ JAKO DVACET TROLEJBUSŮ

Jak vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek, příprava potřebné stavební dokumentace a výběr dodavatele veřejné zakázky zabere zhruba dva roky. „Práce budou postupovat po etapách,“ přiblížil Komínek.

Dostat most zpět do perfektního stavu přijde na 200 milionů korun, což představuje částku, za kterou by bylo možné pořídit 20 trolejbusů. Kraj si chce na opravy půjčit.

„Peníze ale nebudou takový problém. Spíše bude záležet na dodržení všech technologických postupů,“ poznamenal náměstek Komínek.

Velkou rekonstrukci rezavějícího mostu Dr. Edvarda Beneše by mohl zčásti zaplatit stát. Ústecký kraj, který most vlastní, si sice bude brát na práce úvěr, ale zároveň chce získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Úplná oprava mostu může trvat dva až tři roky. Ústecký dopravní podnik kvůli očekávané úplné uzavírce mostu nakoupí s pomocí dotace speciální hybridní trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem, které krátkodobě nepotřebují trakční vedení.

OHROŽUJE SILNICI I CYKLOSTEZKU

Ředitel ústeckého dopravního podniku Libor Turek potvrdil, že počítají s devíti soupravami. „Měli bychom je mít během příštího roku. Kromě toho, že budou moci přejet přes Mariánský most, kde není trakční vedení, je využijeme i jinde,“ uvedl Turek.

Most, který spojuje centrum města se čtvrtí Střekov, byl postaven v letech 1934 až 1938 a slouží automobilové dopravě. Zároveň přes něj vede trakční vedení ústecké MHD.

Ve špatném stavu je několik let. Kromě rzi na ocelové konstrukci se z něj drolí beton. Na pravé straně řeky Labe ohrožuje cyklostezku, naproti silnici. Technici na něj proto připevnili ochranné sítě.

Kvůli „rejdům“ neukázněných řidičů se jízda Přístavní ulicí směrem na Krásné Březno v době uzavírky mostu občas změnila v adrenalinový zážitek. „Kolikrát se stane, že se někdo rozjede jak blázen v levém pruhu. Pod mostem, kde je uzavřený, pak zase zajíždí zpátky,“ připomněl Jiří Novák z ústeckého Střekova.