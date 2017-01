Benešův most přikryjí ocelové sítě, drolí se

Ústí nad Labem - Silničáři začali připevňovat ocelové sítě na most dr. Edvarda Beneše v Ústí nad Labem. Most je ve špatném technickém stavu a drolí se z něj beton, uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM).

Benešův Most je ve špatném technickém stavu Foto: Deník/Karel Pech

Kraj chystá celkovou rekonstrukci stavby, začít by mohla příští rok.

Most, který spojuje centrum města se čtvrtí Střekov, byl postaven v letech 1934 až 1938 a slouží automobilové dopravě. Zároveň přes něj vede trakční vedení ústecké MHD. Ve špatném stavu je několik let.

ROK A PŮL UZAVŘENÍ

„Na několika místech se beton drolí. Aby nedošlo k nějaké nepříjemnosti, tak tam necháváme dávat sítě, což by mělo do doby, než dojde k rekonstrukci, zabránit nějakému zranění," řekl Bubeníček. Drolící se části ohrožují na střekovské straně cyklostezku, na druhé straně pak hlavní tah z Ústí na Děčín.

Kraj připravuje všechny podklady pro kompletní rekonstrukci. Následná projektová dokumentace by měla odpovědět na to, kolik bude oprava mostu celkově stát.

První odhady mluví zhruba o 190 milionech korun. Rekonstrukce by mohla začít na konci roku 2018 nebo na začátku roku 2019. Minimálně na rok a půl by byl most zcela uzavřený pro osobní dopravu.