Běžci obsadí Ústí. Připravte se na uzavírky

Ústí nad Labem – Sobota bude v krajském městě patřit půlmaratonu. Centrum bude uzavřené, omezení se dotkne MHD i krajských autobusů.

Ústecký půlmaraton 2016.Foto: Miroslav Vlach

V sobotu 16. září se krajská metropole opět stane centrem běžeckého dění. Sedmý ročník ústeckého půlmaratonu letos poběží celkem 6 700 běžců z celého světa. Závod oceněný zlatou známkou kvality IAAF přinese ovšem dopravní omezení.



„Předem se omlouváme za dopravní komplikace spojené s konáním Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem. Všechna opatření jsou jen na nezbytně dlouhou dobu,“ říká ředitel závodu Václav Skřivánek.



Uzavření se dotkne centra města, Klíše a části dolního Střekova. V ulicích budou od 6 do 19 hodin desítky policistů, kteří společně s městskou policií obsadí významné křižovatky po trase závodu. Většina ulic bude pro dopravu celý den uzavřená. Menší část z nich pak policie uzavře kolem 13. hodiny.

„Na celou akci plánujeme vyčlenit 47 strážníků, kteří budou společně s Policií ČR koordinovat dopravu,“ uvedl zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Vjezd a výjezd z nadzemních garáží obchodního centra Forum bude po dobu startu půlmaratonu, tedy od 14 do 16 hodin, omezený. Naopak bez problémů se řidiči dostanou do podzemních garáží, a to od kruhového objezdu pod Větruší a ulici Přístavní.



Dopravní omezení se dotknou krajských autobusů (linky 450 až 458) a linek MHD. V den závodu se od5 do 20 hodin uzavře centrum města a přilehlé komunikace – Masarykova ulice od Smetanových sadů přes Mírové náměstí a hlavní nádraží k Uhlozbytu a také most Edvarda Beneše.

Dodatečně v době od 13 do 17 hodin bude uzavřená ulice Hrbovická a od 13 do 20 hodin silnice do Svádova a také Děčínská ulice.

Trolejbusy nahradí autobusové spoje. Linky číslo 2, 9, 13, 15, 17, 19, 27, 51, 55, 56, 57, 60 a 62 budou jezdit po objízdných trasách. Linky číslo 3, 11, 20, 21 jízdu ukončí v zastávce Hraničář.



Linka číslo 52 a 54 bude rozdělená na dvě části. Informace o všech změnách MHD lidé najdou na webu ústeckého dopravního podniku a pořadatele závodu.



„Dále budou informace k dispozici na informačním panelu před budovou dopravního podniku v Revoluční ulici, na zastávkách MHD v centru města. V provozu bude i infocentrum a bezplatná informační linka 800 100 613,“ řekla mluvčí Ústí Romana Macová.

Uzavřené uliceHrnčířská, Velká a Malá Hradební, Panská, Pařížská, Předmostí, Revoluční, Textilní, Tovární, Kostelní náměstí, Mírové náměstí, most E. Beneše.

Martin Pešout