Byla to otázka času, vzkazuje Ústečan z Manchesteru

Manchester, Ústí nad Labem /ANKETA/ - Bývalý hráč hokejového klubu Slovan Ústí Robin Kovář bydlí v anglickém Manchesteru, kde při sebevražedném atentátu zemřelo 22 lidí.

Bývalý hráč hokejového klubu Slovan Ústí Robin Kovář bydlí v Manchesteru. V pondělí večer se vracel z posilovny, když se přes twitter dozvěděl, že se do centra anglické metropole sjíždějí policisté a záchranáři. Sám bydlí pár kilometrů od sportovní haly, kde v pondělí během koncertu americké zpěvačky odpálil atentátník bombu. K útoku se přihlásilo teroristické hnutí Islámský stát.



„Celou noc jsem slyšel hukot sanitek, protože bydlím kousek od nemocnice,“ popisuje Kovář.

Jeho kolegyně z práce se koncertu přímo zúčastnila. „Naštěstí je v pořádku. Mně volali ze všech koutů světa, spoluhráči ze Švédska i kamarádi a samozřejmě mamka. Je to šok pro všechny, ale na druhou stranu to byla otázka času, protože už o Vánocích hrozily útoky v největším shoppingcentru, co tady máme,“ zmiňuje Kovář, který se v létě se vrací do Ústí na předsezonní hokejový camp.

Atmosféra v Manchesteru se podle něj neliší od jiných dnů. „Život jde dál, centrum bylo zavřené, ale jinak se lidé normálně baví, je teplo a sedí na zahrádkách," podotýká Kovář.

To absolventka ústecké univerzity Zuzana Kvapilová navštívila Manchester před několika lety. „To byl svět ještě v pořádku. Když jsme třeba na náměstí před radnicí dělali hlouposti a praskali nafouknuté pytlíky na svačinu, nikdo se tomu nedivil. Dneska slyšíte ve větším davu jakoukoli ránu a v mysli už vám běží: bomba, terorista, rychle pryč," říká dívka.

V Česku stále platí 1. stupeň ohrožení terorismem, tedy potřeba zvýšené bdělosti. „Policie je přítomná ve větším počtu v místech s větší koncentrací lidí, po útoku v Manchesteru však bude vidět v ulicích více než v minulých dnech. To se týká i významných kulturních a společenských akcí, které nás v nejbližší době čekají," sdělil ministr vnitra Milan Chovanec.



V hledáčku mají policisté permanentně tzv. měkké cíle, tedy právě místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. Takových míst je logicky několik také v Ústí. Třeba areál zdejšího letního kina, kde se konají hlavně sportovní a hudební akce.

„Z taktického hlediska nebudeme vyjmenovávat seznam měkkých cílů v Ústí nad Labem. Každopádně policie standardně pořádané akce vyhodnocuje z několika hledisek. Po vyhodnocení, například rizikovosti, následně přijímá bezpečnostní opatření," upozorňuje policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.