Chcete se stát hercem či herečkou? Mladá scéna pořádá nábor

Ústí nad Labem - Nábor chystá na čtvrtek 7. září od 17 hodin ústecké poloprofesionální divadlo Mladá scéna.

Soubor Mladá scéna.Foto: archiv Mladá scéna

Konat se bude v kinosále DK Ústí ve Velké Hradební 19. Do dětského kurzu (od 8 let) proběhne nábor 14. či 21. září od 17 hodin. Uvítá i členy pro herecké přípravky pro mládež (od 15 let) ve čtvrtky 7., 14., či 21. září v 18 hodin. Dospělí (od 18 let) nechť se hlásí v úterý 3. října od 18 hodin.