Chystá se pokus o převrat? Opozice chce svrhnout radu města Ústí

Ústí nad Labem - Středeční zasedání zastupitelstva krajského města slibuje horké chvíle. Hnutí Vaše Ústí se nejspíše pokusí svrhnout primátorku Věru Nechybovou (UFO).

Primátorka Ústí nad Labem Věra Nechybová.Foto: Deník/Janni Vorlíček

O převrat se chce podle informací Deníku pokusit opozice během středečního zasedání ústeckého zastupitelstva. Potvrdilo to několik zastupitelů. Jednání o svržení současného vedení mají iniciovat členové hnutí Vaše Ústí.

„Ano, má to reálný základ. Jednání probíhají," přiznal opoziční zastupitel Martin Hausenblas (Pro! Ústí).

Podle informací Deníku by se novým primátorem mohl stát Radim Bzura (TOP 09), který proslul v souvislosti s kritikou Metropolnetu a minulého sociálně-demokratického vedení ex-primátora Víta Mandíka.

„Já jsem to vyjednávání rozhodně neinicioval. Uvidíme, jestli vůbec navrhneme odvolání primátorky a náměstků," řekl Bzura. Své případné angažmá v nově ustavené městské radě nepotvrdil.

Podle ústecké primátorky Věry Nechybové nejsou podobné snahy dobrým signálem.

„Rozhodně to není dobrou vizitkou města, pokusy o svržení jsou signálem nestability směrem k partnerům i vůči bankám, u nichž má město závazky," podotkla Nechybová.

Jednání o převratu měli iniciovat členové hnutí Vaše Ústí. To tvoří zastupitelé, kteří se už jednoho puče na městě účastnili. Buď jako iniciátoři, například Yveta Tomková (ex-ANO), nebo jako svržení, například bývalý náměstek Martin Mata (ex-ANO), který usedal v radě ex-primátora Josefa Zikmunda. Ti ovšem v úterý svou roli ve vyjednávání nepotvrdili, nezvedali telefony a nereagovali na SMS zprávy.

Zda se případný pokus o svržení rady povede, záleží na tom, kolik lidí zvedne ruku při hlasování. Ústí má 37 zastupitelů. Vládnoucí UFO by mělo mít pevných 18 hlasů, včetně komunistů nebo ODS.

O možném konci vlády nad městem se vyjádřil na svém facebookovém profilu i náměstek primátorky Jiří Madar (UFO). „Pokud mě chce „opozice" odvolat, tak ať to udělá! Pokud mají funkční variantu pro vedení města, nechť se ukážou," napsal Madar.

Otázkou je, na kterou stranu se přikloní nezařazení zastupitelé, například Pavel Štěpař nebo Milan Krejčí, případně rebelové uvnitř partají, jako je Martin Beneš z hnutí Vaše Ústí, kteří údajně ještě nejsou rozhodnutí.

„Nikdo mne nekontaktoval a nemluvil se mnou o tom. Puče neřeším, to už tady bylo aspoň dvacetkrát," uvedl Milan Krejčí, někdejší člen původně vládnoucího ANO.

Pokud by se zastupitelům vedení města podařilo odvolat, mohly by podle primátorky padnout i některé projekty, na nichž město právě pracuje. Jedná se například o masivní údržbu silnic, rekonstrukci bazénu na Klíši nebo žádosti o dotace na akce, jež současné vedení podpořilo. Ohroženo by mohlo být i vyjednávání o zkušebním provozu autonomních vozidel bez řidiče či boj o napojení rychlodráhy na pražské letiště.

„Já mám obavy o osud inovačních projektů, které se rozbíhají," potvrdil například Hausenblas.

Poslední převrat ve vedení města uspořádali předloni členové UFO, kteří nyní stojí v čele města. Podpořili je také nespokojení lidé ze zrušené ústecké buňky ANO.