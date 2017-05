Cítíte se někde dobře? Klikněte to do pocitové mapy

Ústí nad Labem - Líbí se vám nějaká ulice nebo památka v Ústí? Nebo vás to někde naopak štve kvůli nepořádku a problémům s kriminálníky? Svůj názor teď můžete jednoduše dát najevo za pomoci pocitové mapy Ústí nad Labem.

Pocitová mapa Ústí nad Labem.Foto: Magistrát města Ústí n. L.

Na městský web ji umístil ústecký magistrát. „Rozšiřuje možnost aktivního zapojení veřejnosti prostřednictvím počítače či mobilního zařízení do plánování veřejného prostoru," vysvětlila městská mluvčí Romana Macová.

SNAD TO K NĚČEMU BUDE, DOUFAJÍ LIDÉ

Aplikace umožňuje zadávat takzvané pocitové body přímo do mapy. Uživatel může kliknutím označit místa, kam rád chodí na procházku nebo by tam naopak nešel, ani kdyby mu za to platili.

„Když některé místo lidé vícekrát označí jako nebezpečné, upozorní to policii, aby mu věnovala zvýšenou pozornost," pokračovala mluvčí Macová.

Ústečané považují mapu za dobrý nápad. Mají jen obavy, jestli výstupy z mapy někdo správně použije. „Zažil jsem už tolikrát, že politici a úředníci ignorovali názor veřejnosti, že bych se tomu nedivil. Ale nápad to špatný není, to rozhodně ne," myslí si například Vladan Kučera ze Střekova.

MĚSTO JI VYUŽIJE PŘI ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Ústecký magistrát plánuje využít data z pocitové mapy i pro plánování investic, při vytváření dopravní koncepce či přeměnu veřejného prostranství pro volnočasové aktivity.

„Měla by posloužit jako určitý navigátor, třeba při územním plánování. Abychom například nenaplánovali komerční plochu někam, kde to lidé mají rádi jako klidovou zónu. Naopak nás to navede, abychom ji jako volnočasovou zónu rozvíjeli. Ale je to zatím opravdu hodně čerstvá služba, takže ještě nemáme příliš použitelných dat," dodal náměstek primátorky Pavel Dufek.