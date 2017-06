Cyklotour omezí dopravu v Libouchci

Ústecko – A je to tady! Krajské fotbalové soutěže absolvují o víkendu svou letošní derniéru. Většině celků z Ústecka jde už jen o čest, ale Chuderov v 1.B třídě má stále o co hrát! Pokud totiž v posledním kole porazí doma Velký Šenov, stane se vítězem soutěže a zajistí si postup do 1.A třídy bez ohledu na výsledek druhého Benešova.