Dálnice D8 je po nehodě opět v provozu. Uzavírka Nakléřova trvá

Ústecko - Dálnice D8 je před státní hranicí po nehodě na německé straně a údržbě dvou tunelů na české straně znovu otevřena. Sdělil to dispečer Národního dopravního informačního centra. Silničáři řidiče nabádají k opatrnosti.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Dálnici silničíři v pondělí ráno zcela uzavřeli kvůli nehodě na německé straně. Poté se zhruba na půl hodiny uzavřely tunely Libouchec a Panenská před hranicemi v obou směrech kvůli nutné údržbě. Momentálně je provoz v tunelech svedený vždy pouze do jedné tunelové trouby. Více o dopravní situaci čtěte zde: Dálnici D8 před hranicemi uzavřela nehoda na německé straně

Nehody řešila policie i na české straně dálnice. Trasa od Českého středohoří po hranice je podle silničářů protažena, v levém pruhu mohou být zbytky sněhu.

TAKÉ ADOLFOV JE STÁLE UZAVŘENÝ

V Ústeckém kraji se přes den zlepšil stav silnic. Sněžné frézy projely trasy v Krušných horách, odpoledne přestalo sněžit. "Přesto policie v regionu řešila řadu dopravních nehod, žádná z nich nebyla vážná, řekla v pondělí odpoledne krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková. Komunikace a chodníky mohou nadále klouzat.

Uzavřeny pro dopravu jsou ještě na Ústecku dva úseky, a to z Adolfova do Krásného Lesa a z Nakléřova do Petrovic. Na některých silnicích II. a III. třídy leží zbytky sněhu.

"Počet dopravních nehod se nevymyká běžnému zimnímu dni, samozřejmě vždy řidič musí přizpůsobit svou jízdu počasí a třeba ve zúžených místech v kopcích přemýšlet, kdo má přednost," uvedla Poláčková. Vedle osobních automobilů havaroval dnes i autobus nebo traktor. Nehody se obešly většinou bez zranění.

Meteorologové v Ústeckém kraji nadále upozorňují na tvorbu sněhových jazyků, a to v polohách nad 400 metrů nad mořem.