Dárkyně Lenka Chmelařová: Darování kostní dřeně se nemusíte bát

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Zachránila život, ale neví komu. Nemocnému člověku darovala kostní dřeň. „Není to nic příjemného, ale rozhodně se to dá vydržet," říká Lenka Chmelařová.

O nemocné se přitom stará celý život. Pracuje totiž jako zdravotní sestra na dětské neurologii na poliklinice v Ústí nad Labem. Nedávno byla také mezi 44 dárci kostní dřeně v republice, které ocenila Nadace pro transplantaci kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně.

Komu jste dala své buňky a zachránila život, nevíte. Chtěla byste se s tím člověkem potkat?

Jsem ráda, že jsem mohla někomu pomoci, ať už to byl kdokoliv. Ale kdybych tu možnost měla, určitě bych se s ním chtěla potkat.

Kolikrát ročně dřeň dáváte?

Zatím jsem ji darovala jednou, a to loni v červnu. Poprvé mi volali v roce 2014, ale to jsem byla 20 dní po porodu císařským řezem a tím pádem jsem darovat nemohla.

Proč jste vstoupila do národního registru?

Studovala jsem první ročník vyšší odborné školy zdravotnické, obor zdravotnický záchranář. Do registru se tehdy v roce 2005 zapsala celá třída. Pomoci jsme chtěli všichni a navíc třídní učitelka nám za to vydobyla den volna, takže skvělý bonus navíc (směje se).

Někdo se dárcovství krve nebo dřeně obává. Má podle vás důvod?

Myslím, že se nikdo nemusí obávat. Já jsem kostní dřeň darovala v podobě odběru periferních buněk, byla jsem napojena na separátor čtyři a půl hodiny. Není to nic příjemného, ale rozhodně se to dá vydržet. A s vědomím toho, že někomu můžete zachránit život, to jde snadno.

O nemocné se ale staráte i v profesním životě. Jste zdravotní sestra. Co to obnáší?

Moje práce je krásná, ale někdy dost složitá. V naší ambulanci máme široké spektrum pacientů. Ať už to jsou nedonošené děti, epileptici, autisti, pacienti s dětskou mozkovou obrnou, mentální retardací, vývojovou dysfázií nebo genetickými vadami. Mojí náplní práce je točení EEG, vyřizování telefonů, měření, vážení, odběry krve, asistence lékařce a administrativa. Často řeším problémy s pojišťovnami, například ve věcech schvalování rehabilitačních pomůcek.

Máte dvě děti. Budete je také vést k tomu, aby podobným způsobem pomáhaly lidem?

Pro naše děti je to díky rodinnému prostředí zcela přirozené. Mladší tříletý syn chce být hasičem a šestiletá dcera zdravotní sestřičkou.