Délka života v našem regionu roste, ve srovnání se zbytkem Čech je ale nejkratší

Ústecký kraj - Dnešní děti z Ústí, Chabařovic, Velkého Března, Libouchce a okolí mají větší šanci dožít se vyššího věku než jejich rodiče. Kdyby žily třeba v jižních Čechách, naděje na dlouhověkost by byla statisticky ještě vyšší.

Právník Josef Schleger ze Vtelna, ve své době nejstarší Mostečan, zemřel ve věku nedožitých 103 let v roce 2015. Snímek je z oslavy v roce 2012, kdy měl 100 let. Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Délka života obyvatel Ústeckého kraje se rok od roku prodlužuje. Zároveň se výrazně zmenšuje rozdíl mezi muži a ženami. Přesto zůstává naděje na dožití lidí v regionu v rámci celého Česka nejnižší, oproti Pražanům mají kratší život o několik let. Vyplývá to z informací, které zveřejnila krajská pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Naděje dožití, neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku. Nejčastěji se počítá, kolik let by se dožily právě narozené děti, pokud by zůstaly zachovány současné podmínky. "Chlapec narozený v Ústeckém kraji v roce 2015 by se měl dožít 73,9 let, což je o 7,6 roku více než tomu bylo v letech 1991-1992. Očekávaný věk stejně narozené dívky by pak mohl být vyšší o pět let, tedy 79,6 roku," uvedli statistici.

MĚSTA STÁRNOU Průměrný věk obyvatel města Most roste. V roce 1997 bylo Mostečanům v průměru 35,66 let, dnes je to přes 41 let. Stárnutí populace je celoevropský trend.

Naproti tomu chlapci narození v roce 2015 v hlavním městě by se měli dožít 77,7 roku a dívky 82,6 roku. Průměr za celou republiku je 75,8 roku u mužů a 81,45 roku v případě žen.

Ačkoli nadále přetrvává rozdíl mezi pohlavími, když se ženy v kraji dožívají vyššího věku než muži, postupem času lze sledovat pokles tohoto rozdílu. "V období let 1991-1992 činil věkový rozdíl mezi pohlavími téměř osm let, v letech 2014-2015 se tento rozdíl snížil na 5,7 let," napsala krajská pobočka ČSÚ.

Ústeckému kraji patří nejhorší pozice v naději na dožití už řadu let. Za ním se střídá Moravskoslezský a Karlovarský kraj. V rámci Ústeckého kraje jsou drobné rozdíly mezi jednotlivými okresy. Nejhůře jsou na tom muži na Chomutovsku, u nichž je naděje na dožití 72,54 roku.

Na Mostecku je nejhorší situace u žen, mají šanci se dožít 78,29 roku. Naopak nejlépe jsou na tom obyvatelé Děčínska. Muži z tohoto okresu mají naději na dožití 74,42 roku a ženy 79,86 roku.

Skutečná délka života však může být výrazně odlišná od uvedených statistik. Vliv má zlepšování životního stylu i moderní medicína a nové výzkumy. Podle aktuální demografické projekce statistiků by se měl život do konce století protáhnout zhruba o deset let. Prodlužuje se postupně i doba, kterou lidé prožijí ve zdraví.