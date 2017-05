Depozitáře muzea přetékají exponáty

Ústí nad Labem - Muzejníci potřebují nový sklad. Město bude hledat vhodný objekt.

Muzeum města Ústí nad Labem.Foto: Kateřina Klabzubová

Do konce srpna se musí ústecké muzeum vystěhovat z tělocvičny ve Svádově, kde má od roku 2006 provizorně uložený spotřební a provozní materiál. Tělocvična začne sloužit zdejší mateřince a muzejníci si své věci na čas uloží do bývalého kulturního domu Corso. Jenže co s nimi dál?

Sklady a depozitáře muzea doslova přetékají sbírkami a materiálem. Historici urgentně potřebují nové prostory.

„Původně jsme měli mít ve Svádově sklad dva nebo tři roky po dobu rekonstrukce. Bohužel nároky na prostor narostly i v souvislosti s velkými archeologickými výzkumy v centru města před deseti lety," vysvětlil ředitel muzea Václav Houfek.

CORSO NENÍ NA DLOUHO, HLEDAJÍ JINÝ OBJEKT

Ve Svádově totiž byla uskladněna i velká část archeologické sbírky. Teď už muzejníci uvolnili přibližně 40 procent prostoru v tělocvičně. Corso ovšem nevystačí dlouho a navíc je to jen dočasné řešení.

Ústečtí radní proto rozhodli, že pro muzeum bude v následujících letech nutné zabezpečit nové skladové a depozitářní prostory o velikosti přibližně 600 až 800 čtverečních metrů.

„V této souvislosti městská rada zadala úkol sledovat vhodné objekty nabízené ve městě k prodeji," upřesnila Romana Macová z kanceláře primátorky.

Muzeum se potýká s nedostatkem prostoru, ačkoliv uplynulo sotva šest let od jeho znovuotevření po dlouhé rekonstrukci. Projekt totiž vznikal v roce 2001 a tehdy muzejníci a projektanti počítali s rezervou na 15 až 20 let.

„Což vyčerpáme asi za tři roky," varoval ředitel Houfek. Brzy totiž začne budovat stálou expozici a bude muset použít ty místnosti, které doposud sloužily jako sklad.

MUSÍ VYHOVOVAT

„Nezbude nám, než to u nás trochu přeorganizovat. Když si představím, že bychom například měli převzít gotickou šíji z infocentra, to je další náklaďák. Kam bychom ho dali," povzdechl si Václav Houfek.

Nové sklady musí vyhovovat řadě parametrů. Nejen na prostor, ale v mnoha případech třeba i na teplotu a vlhkost vzduchu, světlost či zatemnění. Záleží na tom, co všechno v nich budou chtít muzejníci uskladnit. Řešením by mohly být i sklady pro víc městských organizací najednou.