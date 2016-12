Dětské středisko v Neštěmicích dostalo nový kabát

Neštěmice – Lékař Jaroslav Vrátný provozuje ordinaci ve Zdravotním středisku v Neštěmicích již od roku 1993. Po více než dvaceti letech se teď celá budova dočkala kompletní opravy. Pacienti i doktoři jsou nadšení.

OPRAVA ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA v Neštěmicích vyšla podle starostky Yvety Tomkové na zhruba 1,9 milionu korun.Foto: Kristián Šujan

„Kdysi to bývala ubytovna. Nečekali jsme, že se středisko opraví. Rekonstrukce se vydařila. To, jak to tu vypadalo, byla už opravdu hrůza," zmiňuje Vrátný.

Jak upřesňuje starostka Neštěmic Yveta Tomková, středisko má nové zateplení, svody, parapety, natažené optické sítě, včetně zrekonstruovaného nádvoří a vstupní brány. „Budova byla ve velmi špatném stavu. Nádvoří jsme opravili z investiční dotace od magistrátu, bránu včetně natažení optických sítí z rozpočtu Neštěmic a financování zateplení a nové fasády pokryly příjmy z nájmu. Co vybereme na nájemném, vždy investujeme zpátky," říká Tomková.

Kompletně oprava vyšla na 1,9 milionu korun. Obvod ještě upraví zeleň a nainstaluje nové koše. „Do budoucna chceme opravit i zídku a přilehlý plot. Při celkové rekonstrukci jsme mysleli i na to, že kdyby se tu do budoucna vyskytl další nový lékař, má tu natažené sítě," podotkla starostka. Přesto ještě jeden menší nedostatek na celé stavbě lékaři vidí. „Úřad nám slíbil opravit topení, s kterým tady máme problémy," doplnil Vrátný.