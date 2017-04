Díra na Míráku zmizí za sto milionů

Ústí nad Labem - V 9 let rozestavěném objektu na ústeckém Mírovém náměstí by měly být obchody, kavárna, fitcentrum a kanceláře.

Přes sto milionů korun. Tolik zaplatí společnost UDES za nový multifunkční dům na Mírovém náměstí. Zatím je ale na místě Bloku 004 rozestavěná díra, která je terčem posměchu Ústečanů.

OBCHODY, KAVÁRNA, FITCENTRUM

O ceně stavby informoval Radek Neymon, předseda představenstva UDESu. Dům by podle něj měl v nižších podlažích obsahovat nebytové prostory k poskytování služeb veřejnosti.

„Obchody, kavárnu, fitcentrum, finanční instituce jako banku nebo pojišťovnu. V dalších podlažích hlavně nájemní kanceláře a další nebytové prostory," popsal Radek Neymon.

Výše investice prý bude záležet na konečné podobě budovy. Především na fasádě nebo vnitřním uspořádání. O tom ale nemá ještě společnost zcela jasno kvůli trvajícímu stavebnímu řízení a vyjednávání se zájemci o nájem.

Město mezitím připravilo majetkoprávní vypořádání se společností. Nevyjasněné majetkové vztahy totiž bránily zahájení stavby stejně jako nevyhovující dokumentace.

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

UDES tak zaplatí 300 Kč na metr čtvereční za pronájem parcely o velikosti 44 metrů čtverečních. Na těch pak v budoucnosti vyroste přístupová rampa do budovy, určená pro invalidy. Zároveň magistrát připraví záměr prodeje této parcely. Minimální cenu stanovil na 6 000 Kč za metr. V červnu by to mělo projednat zastupitelstvo, aby stavba mohla začít ještě letos.

„Jednání s investorem trvala přes rok, protože bylo třeba přepracovat projektovou dokumentaci, aby byla v souladu s územním plánem," vysvětlila ústecká primátorka Věra Nechybová.

Projekt už podle ústeckého vedení stavbě nebrání. „Zmizely převisy do veřejného prostoru. Předložili nám nový projekt, vypadá docela hezky. Náš architekt už nemá další připomínky," poznamenala ústecká radní Květoslava Čelišová.

Opozice ale příliš spokojená není. Klidně by počkala další rok, kdyby to znamenalo, že na Bloku 004 vyroste něco architektonicky hodnotného, odpovídající významu toho místa.

„Ta pronajímaná parcela, i když není moc velká, je poslední nástroj, jak na investora zatlačit, aby výsledek za něco stál. Nemluvě o tom, že dodnes veřejnost neví, jak vypadá poslední návrh stavby," řekl například opoziční zastupitel, architekt Jan Hrouda.

Blok 004Příprava Bloku 004 ke stavbě začala v květnu 2008. Vedení města na své náklady zahájilo archeologický výzkum na parcele, aby budoucího investora ve výstavbě nic nezdržovalo. V červnu 2009 město schválilo prodej pozemku o celkové výměře 1 829 metrů čtverečních společnosti UDES za 44,15 milionu korun. V červenci 2010 Ústí převedlo vlastnické právo na investora, navzdory své podmínce nejprve rozestavět druhé nadzemní podlaží. V listopadu 2012 stavební povolení platí jen pro nižší výstavbu a zabezpečovací práce. Stavební řízení prozatím ještě trvá.