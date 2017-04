Do důchodu v 65 letech? Sněmovna souhlasí, rozhodne Senát

Ústecký kraj, ČR - Důchodcům by se měly zvyšovat penze pravidelně víc než doposud. Úpravu valorizačního vzorce, která by jejich vyšší růst zajistila, dnes schválila sněmovna. Důchodová novela, jež nyní zamíří k projednání do Senátu, stanoví i věkovou hranici pro odchod do penze. Lidé by do ní mohli v budoucnu odcházet v 65 letech, nyní omezení neexistuje.

S novým rokem se opět mírně upravují pravidla pro přiznání důchodu: rozhoduje nejen dosažení zákonem stanoveného věku, ale rovněž doba pojištění.

Ale také špatná zpráva pro státní rozpočet, do něhož změna může udělat další „zásek" zhruba 2,2 miliardy korun. Poslanci dnes schválili úpravu vzorce, podle něhož se růst penzí počítá. Předlohou se budou ještě zabývat senátoři. Změnu ve prospěch seniorů prosadila ČSSD. V příštím roce by se jim měl důchod v průměru zvýšit zhruba o pětistovku namísto dosud očekávaných asi 400 korun. Důchody mají stoupat o polovinu růstu reálných mezd a cen zboží, které si důchodci kupují, dosud to bylo jen o třetinu. „Nebudou se tolik rozevírat nůžky mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem," řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). ČTĚTE TAKÉ: Zvýšit důchod o pětistovku by podle Babiše stálo stát dvacet dva miliard Další změnou je úprava hranice pro odchod do penze. Zatímco nyní se postupně zvyšuje každý rok u mužů o dva měsíce a u žen o čtyři, nově se počítá se sjednocením věku pro začátek důchodu pro muže i ženy narozené po roce 1971. Do penze by sice měli odcházet v 65 letech, vláda ovšem bude později důchodový věk moci upravovat podle měnící se doby dožití. „Hranice by se neměla přehodnocovat, pokud k tomu nebudou vážné důvody," uklidňuje premiér. Změna se zřejmě před volbami bude líbit voličům. Na její úskalí upozorňuje pravicová opozice i analytici. „Ta tendence trošku popírá demografický vývoj a znamená rozpouštění úspor, které ve státním rozpočtu vznikají díky ekonomickému růstu, do sociální oblasti," řekl Deníku hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. ČTĚTE TAKÉ: Odborář Josef Středula: Zeman se mýlí. Stokoruna v nemocnici důchodce „zabije" Rozumnější by podle něj bylo, kdyby stát úspory využil třeba na investice. A nebo klidně jednorázově přidat seniorům. Odmítá to však svazovat zákonem. Pokud by se jednoho dne přestalo ekonomice dařit, těžko se bude norma měnit. Problém je i stárnutí populace. Odborníci očekávají, že vzhledem k nízké porodnosti bude klesat počet lidí, kteří budou na důchody vydělávat. Že by se politici do tak obtížného úkolu brzy pustili, však ekonom neočekává. „Pravděpodobně aby byla politická reprezentace přinucena k jednání, musela by tady být akutní hrozba ekonomické krize," dodal ekonom. ČTĚTE TAKÉ: Nemocní důchodci a děti budou možná méně doplácet za léky Polepší si také rodiny s dětmi

Sněmovna také schválila:

- vyšší rodičovský příspěvek pro rodiče vícerčat. Mají čerpat celkem 330 000 korun místo nynějších 220 000



- nárok na přídavky na děti pro rodiny s příjmy do 2,7násobku životního minima



- zvýšení přídavku v rodinách, v nichž aspoň jeden rodič pracuje nebo má příjem nejméně na úrovni životního minima o 300 korun na 800, 910 a 1000 korun měsíčně podle věku dítěte



- růst daňové slevy na první dítě o 150 korun měsíčně, nově má činit 15 204 korun



- zrušila horní hranici čerpání rodičovského příspěvku 11 500 korun měsíčně. ČTĚTE TAKÉ: Důchodci si polepší v průměru jen o 40 korun, zvýší se příspěvek na 900 korun

