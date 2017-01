Do Malečova na lyžovačku zve senior Zdeněk

Malečov - Ski Klub Pohoří u Malečova konečně po pěti letech bez sněhu nabízí všem zájemcům o zimní radovánky solidní podmínky na celý týden.

"Od pondělí do pátku jsou v provozu všechny vleky v době od 18:00 do 20:00 hodin. Přes den jsme všichni pracovně vytíženi. O víkendu začínáme v 9:00, poslední jízda je plánována na 16:00. Parkoviště je hned vedle klubovny, ovocný čaj je připraven pro děti, dospěláci jezdí na grog. Na sobotu 11. února připravujeme karneval na lyžích," tvrdí jeden z místních vlekařů Tomáš Hübch.

V pondělí dopoledne byl svah perfektně upravený, na parkovišti bylo několik osobních vozidel, nedočkavci ladili formu.

"Oba jsme už důchodci, ale sedět doma nebudeme. Manželka si na lyže už netroufala, půjčila si od vnuka sáně a popojíždí tamhle u lasa. Společnost ji dělají ti kluci. Já jsem starý sportovec, dost dlouho jsem hrál fotbal v Liberci, lyže znám stejně dobře jako kopačky. Vyrůstal jsem pod Ještědem a tam se lyžuje od mateřské školky. Později jsem se přiženil do Roudnice a tak to máme blíž sem. Ráno jsme to zkoušeli ještě na Bukové Hoře, ale tam nic není. Na stará kolena jsem si pořídil i horské kolo. Prostě pohyb je život. Dopoledne nás tu bylo tak akorát do mariáše. Jedna paní z Litoměřic přijela s manželem, aby si vyzkoušela kotník v lyžařské botě. Byla po složité operaci a čeká na vytažení šroubů. Lyžovala skutečně moc dobře. Vyprávěla nám tady, jak celý život sportovala a nakonec si polámala kotník v létě na vycházce s vnoučaty. Oba jsme to sjeli do půlky několikrát, potom šlapali do kopce. Určitě je lepší si to vyzkoušet bez diváků, než se zařadíte do fronty u vleku. Má to stačí, vím, že v sobotu to zvládnu," se smíchem popisoval situaci pan Zdeněk.

Odhadem tak 65, ale fyzičku tedy měl. "Tady je tak krásně, že nemusíte mít ani lyže. Procházka do vesnice není dlouhá a zasněžené chaloupky se mi líbí. Dokonce jsem v jedné zahradě viděla dvě chundelaté ovečky. Skoro jako v pohádce," připojila se jeho manželka a já jí to věřil. Malečov není daleko.