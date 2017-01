Po ztracené Míše pátrali dobrovolníci se psy na Střížovickém vrchu

Klíše - Zhruba dvě desítky dobrovolníků vyrazili v sobotu kolem poledne pátrat po Michaele Patricii Muzikářové. Ta zmizela před dvěma týdny po cestě do školy a policie po ní našla minimum stop. Skupinu amatérských pátračů svolala bývalá dětská televizní hvězda Michaela Kudláčková a její známí z Ústí nad Labem.

"Řekla jsem si, že když mám ti tisíce přátel na Facebooku, tak by mohli být užiteční a pomoci," řekla novinářům před zahájením pátrání Michaela Kudláčková.

Do pátrání se zapojila i Karolína Daníšková, která zná rodinu ztracené Míši. "Je mi líto, že se ztratila. Velmi nás to všechny zasáhlo. Věřím, že se najde zdravá a v pořádku. Jsou tu místa, které znám já i Míša a vým o nich, že by v nich mohla přežít," dodala Karolína Daníšková.

Skupina pátračů měla sraz na parkovišti v ulici Winstona Churchilla. Odtud pokračovala na místa, kde chtěla hledat. Pátrání zahájila s hodinovým skluzem.

Pomoci přijeli i lidé z širšího okolí Ústecka a vzali sebou i své psy. Policie pátrání nijak nekoordinuje.