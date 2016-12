Doprava se zklidňuje jen pomalu. Podél Labe stále jezdí zahraniční kamiony

Vaňov - Chvílemi se po silnici valí kolona deseti aut proložená kamiony, pak je zase nějakou dobu klid a ulice zůstane prázdná.

Úterní nehoda na silnici I/30 u Dolních Zálezel.Foto: DENÍK/Karel Pech

Doprava po silnici I/30 podél Labe z Lovosic do Vaňova a Ústí nad Labem má kolísavou frekvenci, otevření dálnice se ještě zcela neprojevilo.

ŘIDIČI ŠETŘÍ

„Snad mají kamioňáci ještě postaru nastavené navigace, nebo šetří, ale já jsem výrazné zklidnění nezaznamenal. Ráno byla bouračka a hned narostla kolona. Cestou do Ústí jsem napočítal šestadvacet kamionů," uvedl starosta Dolních Zálezel Miroslav Suchý. Jak dodal, chtějí spolu s ostatními starosty na trase prosadit omezení hmotnosti nákladních aut na dvanáct tun. „To by se pak snad konečně projevilo," doufá Miroslav Suchý.

Podle řidiče autobusové linky číslo 15 Milana Holého už určitě zlepšení vidět je. „Byly doby, kdy se nedalo projet křižovatkou pod železničním mostem, jak byla ucpaná. To už se snad při běžném provozu opakovat nebude. Ale ráno jsem jel pro školáky do Zálezel a nemohl jsem se tam dostat, tak byla silnice kvůli nehodě ucpaná," poznamenal Milan Holý. Na trase do Vaňova jezdí každý den a podle jeho zkušeností tu je většina kamionů s polskými nebo rumunskými značkami. „Občas nějaký ten Maďar nebo Slovák. Firmy je asi kvůli mýtu nutí jezdit po této trase. Je tu jen jedna mýtná brána. Ale po dálnici je to kratší, tak by zase měli projet méně nafty," nadhodil Milan Holý.

Silnice je nyní bezpečnější i podle Pavly Kuncové z Ústí nad Labem. „Jezdím sem s dcerou na kroužek a konečně jsem v klidu přešla přes ulici. Široko daleko nebylo žádné auto, to se mi tady ještě nestalo," uvedla Pavla Kuncová.

PRÁZDNÁ ULICE

I řidič Jiří, který vycouvával s dodávkou ze zahrady na hlavní ulici, se divil. „Teď je najednou prázdná ulice. Jindy musím dlouho čekat než se mi podaří vyjet. Snad to nějakou dobu vydrží a bude se to jen zlepšovat," přeje si šofér.

Přetížená doprava trápila i obyvatele obcí na další objízdné trase. Podle starosty Velemína Petra Křivánka se situace změnila téměř okamžitě.

„Nechtěl bych se pouštět do nějakých přesných čísel, ale takových 70 procent dopravy zmizelo na dálnici jak nákladní, tak osobní. Je to velká úleva," poznamenal Petr Křivánek.

Vliv na úbytek dopravy nemá ani to, že na úseku D8 nad Prackovicemi je kvůli nestabilnímu svahu svedena doprava do jednoho dálničního pásu. „To omezení není v podstatě znát," doplnil starosta Křivánek.

Policie předpokládá, že by se po otevření úseku mělo na objízdných trasách stávat méně nehod včetně těch tragických.

Šéf krajské dopravní policie Jiří Ušák je toho názoru, že bude možné hodnotit dopady otevření D8 přibližně za měsíc. „Čekáme, že se výrazně zvýší bezpečnost průjezdu městy Lovosice a Ústí nad Labem a částečně také Teplicemi," uvedl Jiří Ušák.