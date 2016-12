Dotace pro hokejisty je opět ve hře

Ústí nad Labem - Ústecký Slovan počítá s podporou pěti miliónů korun. Pokud by ji nedostal, chce prodat licenci na I. ligu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Tomáš Urban

Problematické financování hokejového klubu Slovan Ústí se zřejmě podařilo vyřešit. Alespoň to vyplývá z úterní schůzky na magistrátě, kde se sešli někteří zastupitelé spolu s vedením města a zástupci hokejového klubu.

„Zdá se, že se našlo řešení pro hokej i pro fotbal, odbor kultury, sportu a sociálních služeb nyní připravuje materiál pro jednání zastupitelstva, který ještě projednají i zástupci zastupitelských klubů," sdělila mluvčí magistrátu Romana Macová. Na dotaz, o jaké konkrétní řešení jde, nereagovala.

UŽ TO NENÍ VYDÍRÁNÍ

Konkrétnější však byl člen finančního výboru magistrátu a zastupitel Radim Bzura (TOP 09). Ten ještě minulý týden označil ultimátum ústeckých hokejistů za vydírání. Zástupci Slovanu Ústí totiž pohrozili, že pokud do 15. ledna 2017 zastupitelé neschválí hokeji částku pět miliónů korun, prodají licenci na I. ligu mimo město.

„Pokud se do 25. ledna neuzavře dohoda se žádným zájemcem o licenci, A mužstvo HC Slovan v první hokejové lize ukončí činnost a hráče nabídneme do jiných klubů," uvedl klub v prohlášení.

„Nakonec jsme našli vzájemnou shodu, jak Slovan finančně podpořit. Půjde o dotaci, která nebude v režimu de minimis," sdělil Bzura, který zároveň vyloučil, že by šlo o variantu kontroverzní marketingové smlouvy.

Přesto Bzura kritikou nešetří. „O situaci se ví už několik měsíců a vedení města a klubu přichází s návrhy až teď. Na příště potřebujeme dlouhodobou koncepci, jak podpořit všechny sportovní a kulturní aktivity ve městě," doplnil Bzura.

Sami hokejisté si prý počkají na lednové zasedání zastupitelstva. „Ze schůzky jsme odešli spokojeni, vůli pomoci hokeji vítáme. Teď záleží na zastupitelích," sdělil jednatel Slovanu Vladimír Evan. Úvahy o prodání licence ovšem stále nevyvrátil. „Nerad bych něco předbíhal," dodal Evan.

Evropské pravidloSportovní společnosti, které se účastní soutěží v první a druhé nejvyšší národní lize, nelze z veřejných peněz dotovat nad limit zvaný de minimis, tedy částkou vyšší než 200 tisíc eur (asi 5,4 milionu korun) během tří let. Jde to pouze se speciálním souhlasem Evropské komise. Takový souhlas Ústí nemá, a tak hledá, jak peníze do klubů dostat jinak.