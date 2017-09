DUEL REDAKCE: Půlmaraton v centru města. Ano nebo ne?

Ústí nad Labem /ANKETA/ - Co si myslíte vy o pořádání půlmaratonu přímo v centru města? Nabízíme dva z možných pohledů na oblíbenou i zatracovanou akci.

Ústecký půlmaraton 2017, 16. záříFoto: Deník/Karel Pech

Pro

Město, které žije sportem, není ztracené

Proč jsem rád za půlmaraton v Ústí? Mohl bych se rozepsat o tom, že krajská metropole, která má ve zbytku republiky skutečně tristní pověst, získá aspoň na jeden den punc výjimečnosti. A byla by to pravda. Já ale půlmaraton vítám z pohledu člověka, který před lety vybíhal v bavlněném tričku a keckách do lesů, aby shodil 20 kilo nadváhy, a vracel se zhroucený s pocitem, že to nikdy nepůjde. Ale šlo to. Přibývalo kilometrů, funkčního prádla i sebevědomí. A jednou se dostavilo nutkání vyzkoušet velký závod a atmosférou, kterou zažívají eliťáci. Byla to paráda. Poprvé, podruhé, potřetí. V té mase běžců se zhmotnila vůle pokořit vlastní limity, přát úspěch těm lepším, být připravený pomoci těm slabším. Ústí půlmaratonem žilo, a město, které žije sportem, není ztracené. A to, že aspoň jeden den nejsou pro povzbudivé výkřiky fanoušků slyšet v okolí Mírového náměstí výlevy opilých bezdomovců, je jen třešnička na dortu.

Ústí nad Labem přežilo několikery povodně, puče, zatýkání na vrcholných úřadech. Každoroční jednodenní uzavírka centra kvůli tisícům šťastných lidí není podle mě to, co by mělo Ústečany trápit.

Michal Dvořák, editor Deníku

Proti



Ať jdou maratonci běhat do háje a ne do centra Nechápejte mě špatně. Nejsem proti půlmaratonu. Ale paralyzovat na den a půl centrum města, tak to vám tedy moc děkuji. Ať jsem se v sobotu hnul kamkoli, nikam jsem se nedostal. Myší díra na Střekově: zavřená. Benešák: zavřený. Jinými slovy, všechny nejdůležitější tepny do srdce města najednou ucpané. To je o infarkt. Takže ze Střekova se dalo jet nakoupit leda k Vietnamcům do večerky, kteří nejsou nejlevnější, nebo to vzít přes Mariánský most do Trmic.



Opravdu legrační bylo sledovat lidi na zastávkách pod Větruší. Všichni se tvářili, jako by bylo pondělí o půl šesté ráno. Ani se nedivím, když se nedalo ani zajet na parkoviště do Fóra. Já sice chápu, že to je jednou ročně a neskutečně to zvedne Ústí prestiž, ale co z toho mám já a dalších 80 procent lidí, co tu žijí, pracují a nějaký závod jim může být šumafuk? Co z toho vlastně máme? Chleba kvůli tomu levnější nebude a prestiž nikomu nájem nezaplatí.



Závod, inu proč ne. Ale nemusí si kvůli tomu pár lidí zabrat celé centrum a ještě to zhoršit zablokováním mostu a půlky spodního Střekova. Místa k běhání je přeci dost i ve vedlejších ulicích, nebo na kopcích za městem. Za mě: jeden bod z pěti. Za tu prestiž. Jinak nula bodů.



Janni Vorlíček, redaktor Ústeckého deníku