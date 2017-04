Dusno je v ústecké zoo už i mezi jejími zaměstnanci

Ústí nad Labem - Desítky pracovníků zoo sepsaly otevřený dopis pro ústecké zastupitele.

Zooložka Petra Padalíková pracuje v ústecké zoo už 14 let. Desátým rokem pak vede zoologický útvar. Za celou tu dobu zažila sedmkrát výměnu svého nadřízeného. Naposledy koncem letošního února, když rezignoval ředitel Lubomír Moudrý. Jako důvody uvedl nátlak ze strany dozorčí rady, kterou tvoří bývalí šéfové zoo Voráč, Kraus a Poživil.

Všichni tři kritiku odmítají, prý po řediteli pouze požadovali informace a dokumenty. Podle náměstka primátorky Jiřího Madara nezvládli svou roli.

ZRUŠÍ DOZORČÍ RADU?

„Ať nastoupí jakýkoli ředitel, nepředpokládám, že bude chtít, aby mu do chodu zoo mluvili bývalí ředitelé," napsal Jiří Madar v dopise zastupitelům a naznačil tak možné zrušení dozorčí rady. To koneckonců mohou na dnešním zasedání navrhnout sami ústečtí zastupitelé.

Situací v zoo je znepokojený rovněž prezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad Erich Kočner. „Něco podobného nemá v civilizovaném světě obdoby," uvedl na svém Facebooku Kočner.

Zahradou začaly lomcovat emoce už i mezi zaměstnanci. Víc než čtyři desítky z nich podepsaly otevřený dopis pro zastupitele a média, v němž se za členy dozorčí rady naopak postavily. Někteří dopis ovšem nepodepsali, jako právě Petra Padalíková, která prý o jeho existenci vůbec nevěděla.

Naše zahrada chřadne a ztrácí dech

Do vedoucí zoologického útvaru Petry Padalíkové se nedávno pustil člen dozorčí rady Bořek Voráč. Ona sama situaci uklidňuje a Voráčova tvrzení vyvrací.

V otevřeném dopise zaměstnanců zoo váš podpis chybí. Proč?

O jeho existenci jsem vůbec nevěděla, nikdo mi ani nedal možnost se k tomu vyjádřit. Když si ho ale čtu, tak s většinou bodů nesouhlasím. Medializování interních sporů ničemu dobrému neprospívá. Připomíná mi to petici, která kolovala zahradou před odvoláním ředitele Bálka.

Co říkáte na kritiku pana Voráče vůči vaší osobě?

Upřímně jsem z výhrad pana Voráče překvapená, nikdy jsem s ním neměla jediný problém, během jeho činnosti v dozorčí radě jsme se viděli několikrát, ale nikdy mi žádné negativní názory vůči mé práci nesdělil. Domnívám se, že za celou kauzou stojí skupina několika zaměstnanců zoo, kteří pana Voráče nepřesně a účelově informovali.

Údajně podle něj můžete za konec chovu gepardů, kteří uhynuli v důsledku špatného krmení.

Není pravda, že by ústecká zoo momentálně neměla gepardy, chováme pár, samce Hobbita a samici Virguli. Problém, na který pan Voráč naráží, je patrně utracení celkem tří jedinců kočkovitých šelem (dva irbisové, jeden gepard) v důsledku tzv. amyloidozy. Jde o neléčitelné onemocnění, jehož příčiny nejsou doposud zcela objasněny, všeobecně rizikovými faktory jsou stres, zánětlivé procesy v organizmu či genetická predispozice. V některých zdrojích je dokonce popisován i infekční způsob přenosu podobným způsobem jako nemoc šílených krav. Dle vědeckých studií trpí touto chorobou až 50 % evropské populace gepardů.

Prý jste podle pana Voráče loni do zoo přivedla firmu, která odvedla špatnou práci na pavilonu orangutanů. Během stavebních prací pak uhynulo mládě orangutana.

Výběr dodavatelů stavebních prací nespadá do mé kompetence. Firma byla vybrána v řádném výběrovém řízení. U českých zoo je dobře známa, neboť se specializuje právě na expozice pro zoozvířata. Rekonstrukce výběhu byla naplánována původně na září. Vlivem dlouhého procesu výběrového řízení nakonec začátek prací měl nastat právě v době, kdy samice porodila, tedy 14. prosince. Proto jsem osobně požádala o okamžitý odklad do doby, než si budeme jisti, že došlo k vytvoření řádného pouta mezi matkou a mládětem a samice je po porodu dostatečně zregenerována. Stavební úpravy započaly tedy až na začátku roku 2017. V době úhynu mláděte (11. února) probíhaly jen drobné dokončovací práce. Mládě navíc uhynulo o víkendu, kdy ve venkovním výběhu žádná činnost neprobíhala. K úrazu hlavy muselo dojít nešťastnou náhodou. Přikláníme se k teorii, že se tak stalo během teritoriálního, resp. sexuálního chování samce.

V zoo jste už čtrnáct let, jak vlastně ta léta vnímáte?

Po celou dobu pozoruji, jak naše zahrada chřadne a ztrácí dech díky častému střídání na postu ředitele a jak trpí nedostatkem peněz na investiční výstavbu. Mizí ikonické druhy zvířat, protože pavilony pro ně už dávno přestaly splňovat požadavky na důstojný chov.

Může za to zejména častá výměna ředitelů?

Nepochybně. S každým novým ředitelem začínáme od začátku, sžíváme se jako nový tým a když se dopracujeme k vytvoření nějakého rozvojového projektu, dojde ke změně ředitele a plán se nerealizuje. Vždy jsem se snažila, aby zahrada navenek působila profesionálním dojmem a abychom v komunikaci vystupovali jako seriózní zoo evropského formátu bez ohledu na to, kdo a jak zoo vede. Ovšem déle už tento statut nelze udržet, střední management zoologického útvaru trpí podstavem, nedaří se do zoo nalákat perspektivní zoology a v rámci republiky máme pověst instituce s velice nejistou budoucností.