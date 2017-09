„Erasmáky“ čeká Tisá a útulek

Ústí nad Labem - Na ústeckou univerzitu dorazí vlna mladých Turků a Španělů. Chtějí poznat naši kulturu.

Zimní semestr klepe vysokoškolákům na dveře. Na ústeckou univerzitu vedle tisíců tuzemských přijíždí i 108 studentů ze zahraničí přes vzdělávací program Evropské unie Erasmus+. Velká část z nich pochází z Turecka a Španělska.

SEVDA SE TĚŠÍ NA ATMOSFÉRU

Jedním z nových studentů bude i sympatická hnědovláska Sevda Eryılmaz z turecké Ankary. V Ústí si hodlá zlepšit angličtinu a poznat zdejší kulturu.

„Chtěla jsem do České republiky, protože je to krásná země. Věřím, že i Ústí bude krásné město,“ vypráví Sevda. Těší se na zdejší atmosféru i předměty ve škole. „Školský systém v Turecku není příliš tvrdý, zahrnuje všechny druhy vzdělávacích aktivit. Zajímá mě, jak to bude u vás,“ dodává Sevda.

Její spolužáci z Erasmu přijedou do Ústí také z Finska, Francie, Litvy, Lotyšska, Německa, Polska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Řecka, Slovenska či Ukrajiny.

Jak podotýká mluvčí univerzity Jana Kasaničová, cizinci budou mít možnost naučit se i česky. „Většina z nich volí kurzy v angličtině, ale například studenti ze Slovenska budou určitě navštěvovat i některé kurzy v češtině. Pro zahraniční studenty pak pořádáme kurzy češtiny, a to jak intenzivní před zahájením výuky, tak v průběhu semestru,“ upřesňuje Kasaničová.

O studenty programu Erasmus+ se postarají fakultní koordinátoři, ale hlavně studentská organizace ESN Usti. „Erasmáky v den jejich příjezdu do Ústí vyzvedáváme na nádraží a pomáháme jim ubytovat se na vysokoškolských kolejích. Dále je s nimi nutné zajít na cizineckou policii potvrdit víza a za fakultním koordinátorem, který jim vysvětlí průběh studia na naší univerzitě,“ říká prezidentka ESN Usti Markéta Vlčková.

VÝLETY ČI KARAOKE

Během semestru organizuje ESN Usti pro zahraniční studenty řadu akcí, například sportovní turnaje nebo výlety po okolí. „Nechybí ani mezinárodní večery, kde každý národ prezentuje originálním způsobem svoji zemi,“ říká Vlčková s tím, že každý semestr začíná uvítacím týdnem, který zahraničním studentům dává možnost navzájem se poznat.

„Dále chystáme výlet do Tisé, karaoke party, poznávací týmovou hru po Ústí či odpoledne v útulku pro opuštěná zvířata,“ doplňuje Vlčková.

Cizí řeč se učí také čeští studenti. „Organizujeme akci, která se jmenuje Café Lingua, kde zahraniční studenti učí svůj rodný jazyk ostatní zahraniční studenty, a dokonce i některé české,“ připomíná Vlčková.

A nejoblíbenější fráze Turků, kterou učí ústecké studenty? Zní krkolomně: „Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?“. Tedy „Jste z Československa?“