Exnáměstkyni Kailové končí imunita, policie je ve střehu

Ústí n. L. – Poslankyně Zuzana Kailová se dle policie podílela na předražené zakázce Vítání občánků.

Na kandidátce ČSSD pro nadcházející říjnové volby nefiguruje jedna výrazná osobnost za Ústecký kraj. Na listině chybí jméno poslankyně a bývalé náměstkyně ústeckého primátora Zuzany Kailové. Příčina je prostá.



Politička se podle policie měla jako náměstkyně v roce 2011 spolu s ústeckým primátorem Vítem Mandíkem a radním Josefem Macíkem podílet na připravení výběrového řízení na akci Vítání občánků tak, aby zvítězila firma blízká ČSSD.

Okresní soud v Ústí za to začátkem letošního roku potrestal Mandíka i Macíka osmnáctiměsíčním trestem s podmíněným odkladem na tři roky. Soud označil zakázku za předraženou a škodu vyčíslil na zhruba 348 tisíc korun.

„Oba dlouhodobě a koordinovaně jednali nejméně v rozporu s požadavkem na postup s péčí řádného hospodáře,“ uvedl předseda trestního senátu Pavel Kuděla.

Kailovou tehdy sněmovna ke stíhání nevydala. Poslanecká imunita ji ovšem končí a dle serveru Lidovky.cz je policie připravená političku začít stíhat.



„Když už nebude členkou Poslanecké sněmovny, nebude potřeba žádat sněmovnu o vydání. Musíme to všechno zkonzultovat s policejním orgánem a probrat, jaká je důkazní situace,“ potvrdil serveru dozorující státní zástupce Jan Fuchs.



Podobný postup naznačila i policie. „Policie bude postupovat vůči osobě, která není vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, jako vůči kterékoli jiné osobě bez výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva,“ říká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.



Právě hrozba trestního stíhání vynesla nad koncem politické kariéry Zuzany Kailové ortel. „Nebyli jsme spokojeni, s jakým stylem komunikuje směrem ke krajské organizaci. Moc jsme o ní nevěděli, nechodila na jednání, žila si svým životem,“ říká předseda krajské ČSSD Miroslav Andrt.

Straně též vadilo, že Kailová neměla poslaneckou kancelář v domě ČSSD, ale v objektu místního podnikatele.

„Nejzásadnější důvod byl ale ten, že zřejmě bude předmětem sdělení obvinění a šetření v kauze Vítání občánků. Bohužel soud se vyvíjí v její neprospěch. S touhle vizitkou jsme to neviděli dobře, aby takový člověk za daných okolností znovu usiloval o poslanecký mandát. Když se věci vysvětlí, samozřejmě se o tom můžeme do budoucna bavit,“ uvedl Andrt.

Naopak okresní vedení ČSSD za Kailovou stojí.

„S procesem nesouhlasíme, považujeme jej za politický. Všichni víme, co všechno paní Kailová pro Ústí udělala. Na okresní konferenci byla hodnocena z navrhovaných kandidátů nejlépe. Respektujeme ale, že strana musí uspět jako celek. Bohužel to odnáší jednotlivci,“ podotkla předsedkyně okresní ČSSD v Ústí Michaela Vaňková.



Sama Kailová se ke kauze nevyjádřila. „Otázky emailem, prosím,“ uvedla stručně do telefonu. Na žádnou z nich však už neodepsala.