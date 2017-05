Fanoušci poslední ústecké tramvaje chtějí začít s opravou. Zdarma

Ústí nad Labem - Zájem města opravit poslední ústeckou tramvaj rozhýbal její fanoušky. Během léta by chtěli začít pracovat na její záchraně.

Neformální lídr nadšenců Antonín Hejský na sociální síti oslovil Ústečany, kteří už nabízejí svou pomoc. Ať už s prací nebo poskytnutím nářadí a materiálu.

„V první řadě musíme sundat kapotáž, abychom zjistili, jak moc konstrukci zasáhla koroze. Už jsem kvůli tomu psal řediteli dopravního podniku a čekáme na odpověď. V minulosti jsme kvůli tomu dvakrát jednali. Při první schůzce říkal, že bychom ji mohli opravovat. Chceme to dělat zdarma, protože si myslíme, že to městu něco dá. Tramvaj, která tu jezdila, může přitáhnout lidi," myslí si Antonín Hejský.

PŘEDSTAVUJE SI TO PŘÍLIŠ JEDNODUŠE

Ředitel ústeckého dopravního podniku Libor Turek sice slíbil, že se s Hejským sejde, ale mírní nadšení.

„S jeho návrhy nemáme problém, ale představuje si to příliš jednoduše. Musíme pro to najít nějaký systém. Kdy to budou opravovat, kde a s jakým vybavením. Ani od města zatím nemáme konkrétnější informace," poznamenal Turek s tím, že věc musí s městem konzultovat, protože dopravní podnik zřizuje.

„V každém případě se ale s Antonínem Hejským sejdeme a vyslechneme si jeho představu. Zatím je ale příliš brzy mluvit o konkrétních opravách," dodal.

VŘELÝ VZTAH K TRAMVAJÍM

Hejský je zaměstnanec dopravního podniku, a i proto má k tramvajím vřelý vztah. Prý by mu s rekonstrukcí té poslední ústecké mohlo pomoci sedm či osm lidí.

„Slíbili to. Nedokážu odhadnout, jak dlouho by mohla oprava trvat. Nejprve musíme sundat plechy a prohlédnout celou karoserii. Určitě to bude chtít odstranit elektroinstalaci, což by tramvaj odlehčilo, bylo by to jednodušší a levnější i pro transport na místo, kde by měla stát. Když ji vezli k nám, bylo zapotřebí dvou jeřábů. Mám známého, který má jeřáby. Zkusím ho oslovit, třeba by to mohlo být ještě levnější," slibuje Hejský.

Lidé, kteří chtějí nabídnout pomoc, mu mohou psát na Facebook, kde ústecké tramvaji založil vlastní stránku. Vůz už zhruba deset let stojí v předlickém depu dopravního podniku. Město chce tramvaj umístit před ústecké muzeum.