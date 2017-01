Filantropovi Hausenblasovi došly peníze na studenty

Ústí nad Labem - Stipendijní fond Renesance ústeckého zastupitele a filantropa Martina Hausenblase zasáhla rána. Peníze pro studenty na pobyty v zahraničí spolkla jeho senátní kampaň, a tak podnikatel na školní rok 2017/2018 stipendijní kolo fondu neotevřel.

Martin Hausenblas.Foto: DENÍK/Karel Pech

„Bohužel se seběhla řada nákladů, které jsem musel financovat. Na podzim opět fond otevřu a věřím, že budu moci částku s ohledem na hospodaření navýšit. Musím se finančně zotavit," nezastírá Martin Hausenblas.

REKONSTRUKCE ZÁMEČKU SKRYTÍN

Peníze utratil nejen za senátní kampaň, ale investoval také do rekonstrukce zámečku Skrytín, kde chce v budoucnu bydlet. Další částky zamířily do populární taxi aplikace Liftago.

Fond Renesance uděluje stipendia nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí a jeho okolí, kteří chtějí vyjet studovat do zahraničí. Hausenblas ho založil v roce 2010. Od té doby do něj nalil již více než 2 miliony korun, v roce 2016 kolem půl milionu.

V současnosti je po celém světě stále ještě několik studentů, které hodnotící komise pod záštitou Ústecké komunitní nadace v minulém roce vybrala. „Jejich pobyt není ohrožený. Určitě jde pouze o krátkodobý výpadek, nemyslím si, že by se financování do dalších let ze strany pana Hausenblase nějak změnilo," sdělila za nadaci Kateřina Valešová s tím, že další příležitost v podobě nové grantové výzvy budou mít zájemci v září 2017, kdy fond poskytne peníze na zahraniční studium ve školním roce 2018/2019.

STUDIUM V JEKATĚRINBURGU

Jednou z vybraných studentek byla například i Barbora Petrásková z Ústí, které fond přispěl na studium v ruském Jekatěrinburgu částkou 30 tisíc korun. Učí se anglicky a rusky. Jak sama vysvětluje, peníze využívá na částečné pokrytí životních nákladů spojené s pětiměsíčním studijním pobytem.

„Vyjela jsem za hranice, abych načerpala mnoho různých zkušeností, získala nové kontakty, a hlavně naučila se plynule mluvit několika cizími jazyky, které pak budu moct v profesním životě využít k lepšímu rozvoji našeho města, případně celé země," podotkla Barbora Petrásková.

Vedle náročného studia věnuje velkou část volného času rovněž cestování a zábavě. Nedávno tak navštívila Kungurské ledové jeskyně na Sibiři, zalyžovala si na vrcholcích Uralu či zhlédla známou operu Boris Godunov v divadle opery a baletu v Jekatěrinburgu.

Nový rok oslavila s přáteli v Moskvě a ještě během ledna se následně vrací zpátky do Čech.