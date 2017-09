FOTO: Angelika je ve finále soutěže Miss léta. "Zvedá mi to sebevědomí," říká

Ústí nad Labem - Ve finále soutěže zastoupí Ústecký kraj hned tři dívky. Vedle Angeliky z Ústí také Daniela z Teplic a Kristýna z Čížkovic.

Sama sebe jako modelku nevidí, když ji ale fotograf začíná fotit, ožije a je jako „ryba ve vodě“. Řeč je o Angelice Kostyshynové z Ústí, která se dostala do finále letošního ročníku Miss léta.

Přihlásila se do ní kvůli své kamarádce, která soutěží loni sama prošla. „Řekla mi, abych to zkusila, abych se nějakým způsobem rozvinula a dostala se zase o něco dál,“ prozradila Angelika.

Dostat se do finále považuje 21letá dívka za velký úspěch. Na ústecké univerzitě studuje ergoterapii. Poté, co úspěšně zvládla předchozí kola soutěže, si více věří. „Pociťuji na sobě tu změnu, kterou jsem prošla během soutěže. Miss léta mi hodně dala a dodala mi sebevědomí, mám ze sebe lepší pocit, za což jsem neskutečně vděčná,“ říká sympatická brunetka.

Miss léta není klasická soutěž krásy. Nehledí se jen na to, jak dívka vypadá, ale i na její povahové rysy a společenskost. Především na to dbají zakladatelé soutěže Robert Novotný a Alex Belinger. „Hned na castingu se nás ptali na naše dobré a špatné vlastnosti a řekli nám, že během té soutěže se je budou snažit vylepšovat,“ vzpomíná dívka, které nikdo neřekne jinak než Angie.

FINÁLE BUDE ZA MĚSÍC

Vše začalo na jaře, když se spustily castingy. Dívky během předchozích kol dostávaly body i za aktivitu na sociálních sítích, chování, rozhovor, ale také za reakce v přímém přenosu, který pořadatelé vysílali přes Facebook.

Po sečtení bodů vybrala porota z každého semifinále tři dívky do závěrečného kola. Kromě Angie se v něm zúčastní dalších jedenáct dívek. Den D nastane 24. září ve Velké Chuchli na dostizích. Kromě Angie bude Ústecký kraj reprezentovat také Daniela Pospíšilová z Teplic a Kristýna Malířová z Čížkovic.

Vítězka soutěže dostane ceny od sponzorů a bude reprezentovat Českou republiku na světové soutěži.

„Modeling mě baví a těším se na další příležitosti,“ hledí do budoucnosti Angie. Od výhry v semifinále ji kontaktuje jeden fotograf za druhým. Nerada plánuje do budoucna, čeká, co jí osud přinese, ale ráda by se modelingu dále věnovala.

Školu má určitě v plánu dostudovat, ale kvůli času přešla na dálkové studium, které jí více vyhovuje. O svoji formu pečuje ve „fitku“ a občas si jde i zaběhat, ale venku ji nehledejte. Dává přednost běžícímu pásu.

Nikola Nestoroská