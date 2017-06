FOTO: Australský den bavil a vydělával na handicapované sportovce

Krásně Březno - Zajímavou akci uspořádala v úterý ZŠ Anežky České. Pod názvem Australský den se skrývaly soutěže, tanečky i písničky. Na závěr vystoupila dvojice unikátních hudebníků

"Podobné akce pořádáme každý rok, děti se zapojují do vědomostních i uměleckých soutěží, vždycky pozveme nějakého zajímavého hosta. Tentokrát to byla dvojice mladých hudebníků z Prahy, která si říká Yedhaki Natura. Jejich vystoupení všechny nadchlo a zvláštní nástroje zaujaly hlavně dospěláky. Učitelka Markéta Maršíková nastudovala s dětmi tanec, učitelka Monika Kloučková představila rodičům a hostům školní pěvecký sbor. Petr Janák, zástupce veslařského oddílu Plamínek z Brné převzal finanční dar a na místě pozval děti na ukázkovou plavbu na speciálních lodích pro handicapované sportovce," popisovala situaci Jindra Šteflová ředitelka ZŠ Anežky České.

Plná aula se těšila na mladé hudebníky. Jen Alena Esselmouniová je jednou slyšela hrát.

"Je to pravda. Na začátku loňských prázdnin jsem je náhodou potkala v Drážďanech a hned si mě získali kreativitou a skromností. Slovák se jmenuje Juraj Helebrand, jeho český kamarád se jmenuje Ondřej Glogar. Společně hrají pět let, ale každý má svůj samostatný projekt. Slovenský bubeník se dokonce v říjnu chystá se svou kamarádkou z Kazachstánu na světové finále v Pole Dance, které bude na Malorce," prozradila pořadatelka školní akce.

Hudební ukázce předcházelo seznámení s nástroji. Hlavní byly dřevěné didgeridoo. Tajemný zvuk jste mohli slyšet například ve filmu Krokodýl Dundee. Zvláštní byly i kovové duté nádoby, připomínající zvláštní bubny. Ty údajně pocházejí ze Švýcarska. Když to tihle borci rozbalili naplno, vlnila se do rytmu i ředitelka. Klokan v Krásném Březně sice nebyl, ale jinak to byla pravá australská show.