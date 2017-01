FOTO: Bezpečně na lyžích. Policisté pomáhali na Telnici

Ústí nad Labem - Sluníčko stávkovalo, ve středisku zimních sportů na Zadní Telnici bylo přesto plno. Policisté z Chlumce dohlíželi na silniční provoz, dvoučlenná hlídka z Poříčního oddělení Brná oblékla lyžařskou výstroj včetně slušivé přilby a vydala se na svah.

Po třech kolech překontrolovala vozidla na spodním parkovišti, rozdala přidělené letáčky a vydala se směrem do Adolfova. Preventistka Územního odboru Daniela Vrubcová ochotně popisovala situaci.

NABÁDAJÍ K OPATRNOSTI

„Spousta lidí o víkendu vyrazí za sportem do kopců, ve spěchu se může ledacos opomenout. Každý rok děláme tuto akci, kontrolujeme vozidla, vysvětlujeme obsah letáčků, některé jsou v němčině. Nenechavců je stále dost, tak proč jim to ulehčovat. Někdo nechá na střeše auta nové brýle, další na sedačku odloží fotoaparát či nechá pootevřenou ventilačku ve dveřích. Proč si občané mají kazit zimní radovánky hledáním svědků a vypisováním protokolů. Policejní uniforma nabádá k opatrnosti, předchází problémům," říká specialistka.

Ve svítivých policejních vestách v hodnosti podpraporčíka se na sněhu prezentovali Pavel Krejčík s Hynkem Kmochem. Jeden závodně plave, potápí se, hraje podvodní ragby. Druhý běhá, miluje horské kolo, je instruktorem raftingu. Lyže oba zvládají skvěle.

INSPIROVALI SE V ITÁLII

„Před osmi roky jsme založili program Ledové hlášení. Kontrolujeme sílu ledu na rybnících v regionu a informace dáváme na internet. Letos již sedmým rokem realizujeme akci Bezpečně na lyžích. Nevím jestli jsme byli v republice první, ale podle mne tato služba na Telnici patří. Viděl jsem policisty na lyžích v Itálii, to byla má zkušenost. Nikoho nekontrolujeme, pouze dohlížíme na bezpečný sport. Zásadní je přilba, dobře seřízené vázání a ohleduplnost k druhým," vysvětluje jeden z policistů.

„Každý víkend tu je hodně Němců, někteří pouze ze zvědavosti, další na běžkách. V Adolfově jsou bezvadné lyžařské stopy, vedou z jedné strany na Komáří Vížku, z druhé strany až do Krásného Lesa. Před týdnem jsme řešili první větší úraz na lyžích, zlomenou nohu. Vlastně my jenom předáváme informaci Horské službě, ta má více zkušeností i techniku. Potom jsme hledali tátu pro ztraceného čtyřletého kluka. Dopadlo to ale dobře, malý sportovec se vyznal, uvedl jméno i bydliště. Stačilo jen použít místní rozhlas," pokračoval druhý.

Oba už se těší na tradiční závody s názvem Telnický rohlík, každý rok jsou ve startovním poli.