FOTO: Časopisy z knihovny stěhoval živý řetěz

Ústí nad Labem – Na 250 žáků základních a středních škol v pondělí 22. května dopoledne pro Severočeskou vědeckou knihovnu vytvořilo lidský řetěz. Stěhovali tak časopisy z její budovy ve Velké Hradební do nově zřízené pobočky v Bratislavské ulici naproti červenému kostelu.

„Nová pobočka oddělení časopisů symbolicky otevře brány 1. června na den dětí. A je to logické, vše by mělo začínat prvního," směje se Jana Linhartová, od letošního roku nová ředitelka ústecké knihovny.

„Velkou Hradební čeká náročná rekonstrukce, uzavřena bude celý červen," řekla Ústeckému deníku Linhartová. „Stěhováním časopisů se knihovna zviditelní, děti nám pomohou ale i dokáží, že ke knihovně patří. A současně se dozví, jak velké množství časopisů u nás vychází," uvedla ředitelka.

JAK ZABAVIT ZLOBIVÉ DĚTI

„Navíc tak dáme čtenářům z Ústí a blízkého okolí najevo, že knihovnu ani kvůli rekonstrukci nezavíráme. Jen ji přestěhujeme."

Při stěhování chyběli jen studenti obou ústeckých gymnázií, kteří mají kvůli maturitám ředitelské volno. "Je to pohoda. Jsme ve škole ale na čerstvém vzduchu," smál se student, jeden z posledních v lidském řetězu v Bratislavské. "Ale zase se do školy vracíme," dodal.

„Také se mě ptali, zda se při stěhování dostane školáků do ruky erotika. To určitě ne, ale máme ji," uvedla ředitelka. Jeden z prvních časopisů, který putoval živým řetězem z Velké Hradební do Bratislavské, měl na obálce titulní stránce upoutávku na článek Jak zabavit zlobivé děti. Celkem účastníci řetězu přestěhovali 2 200 časopisů.