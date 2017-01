FOTO: Dálnice nalákala na linku do Prahy nového dopravce

Ústí nad Labem - Expresní autobus z krajského města do Prahy provozuje od Nového roku společnost BusLine. Stalo se tak i díky tomu, že před Vánoci se na trase otevřel poslední úsek dálnice D8.

„Ve všední dny jezdí tři spoje do Prahy a tři zpět, o víkendu dva," sdělila mluvčí společnosti BusLine Nikola Bradíková.

ZASTÁVKA JE ZA OC FORUM

Cesta na konečnou stanici na pražském nádraží Holešovice trvá něco málo přes hodinku a Ústečané svou zastávku najdou v Malé Hradební za OC Forum. Konečnou stanici má autobus na pražském nádraží v Holešovicích.

V pátek odpoledne stálo na ústecké zastávce zhruba osm cestujících. Mezi nimi byl i Marek Svoboda. „Jedu do Prahy za kamarádem. Využil jsem autobusu, abych si projel nově otevřený úsek dálnice, než ji zase zavřou," usmíval se Marek Svoboda z Lovosic, kde pracuje v místní chemičce na železniční vlečce. Cena 90 korun za jízdenku mu přijde velice dobrá, zpátky z Prahy už jel večer ale vlakem. „Člověk si tam může udělat větší pohodlí," doplňuje Svoboda.

Mezi Ústečany se zatím o novém spoji příliš neví. „Zatím jde v průměru o zhruba deset cestujících denně. Je ale potřeba si uvědomit, že jde o první dny provozu této linky, takže časem věříme ve zvýšený zájem," uvedla Bradíková.

Oslovení studenti ústecké univerzity, kteří dojíždí z Prahy, využívají spíše vlaky. „Určitě autobus ráda začnu využívat, ale až mi propadne studentská průkazka. Cesta vlakem mě zatím vyjde na 65 korun," sdělila studentka Eva Humeňanská.

VLAKY KVŮLI AUTOBUSŮM NEPOSÍLÍ

Nového dopravce konkurenční České dráhy zaznamenaly, posílení vlaků kvůli tomu ovšem nepředpokládají. „Z Prahy do severočeské metropole i v opačném směru jezdí spoje každou hodinu, což je dostatečné," vysvětlila mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová. Včasná jízdenka Ústí nad Labem Praha stojí u Českých drah 109 korun.

Vlaky typu EuroCity pokračují dále do Německa, mají moderní vagony i restaurační vůz. Důraz kladou na rychlost. „Cestovní doba z Prahy Holešovic do stanice Ústí hlavní nádraží je 63 minut, z pražského hlavního nádraží, tedy z centra Prahy do centra Ústí cesta trvá 1 hodinu 12 minut. Je to tedy velmi rychlé, kdy spoj nezastavuje ve stanicích po trase," doplnila Pistoriusová s tím, že stejně rychlé jsou i spoje, které dále pokračují nebo přijíždějí z Chebu a Karlových Varů.

Na trh do Ústí zatím neplánuje vstoupit společnost RegioJet, která provozuje žluté vlaky i stejně barevné autobusy. „Podle plánů zatím zůstáváme v Ústeckém kraji u provozu naší autobusové linky Praha - Chomutov - Jirkov - Most s tím, že další plány nemáme," dodal mluvčí společnosti RegioJet Aleš Ondrůj.

Autobus vs vlak Porovnání cen a doby jízdy z Ústí do Prahy (nádraží Holešovice):

Autobus BusLine: Cena: 90 Kč, Doba jízdy: 65 minut

Vlak České dráhy: Cena: 109 Kč, Studentská: 65 Kč, Doba jízdy: 63 minut

Další dopravci: EUROLINES, FlixBus: ceny od 99 korun do 249 korun