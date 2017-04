FOTO: Filmaře Františka Šmahela vyprovázelo Sedm statečných

Střekov - Kameraman České televize, kronikář, bývalý majitel báječného Biografu U Františka, nadšený fotograf a dokumentátor, který těšil děti pohádkami. Tím vším byl František Šmahel. Jeho pohřeb se ve středu odehrál ve znamení velkých hitů stříbrného plátna v čele s písní ze Sedmi statečných.

„Byl to můj spolužák, bude mi chybět. Znali jsme se léta, škoda ho. Byl o dva roky mladší, dobrý kamarád," ohlížel se po obřadu Zdeněk Rom z centra Ústí.

Fajn byl prý Šmahel ve všem. „Nikoho nepodrazil ani neurazil, dělal jen radost. Rád pomohl, kolikrát jsme k němu do Malého kina šli s dětmi na pohádku. Děti se dívaly, vy jste si tam mohl dát kávu, pivo nebo čaj. Měl tam vystavené fotoaparáty a kamery, bylo to takové pěkné zákoutí města Ústí," vzpomíná spolužák zesnulého.

V ÚSTÍ HO NEOCENILI

Podle některých je škoda, že ústečtí politici nedokázali ocenit a využít Šmahelovu profesionalitu a entuziasmus. „Bohužel se tak výrazně podepsali na konci Malého kina neboli Biografu U Františka na Severní Terase," povzdechl si Jaroslav Přibyl.

Stejný osud jako Františka Šmahela, potkal také jeho sestru. „Zemřela o den dříve než on. Ona v úterý, on ve středu. Půl roku marodila, měla rakovinu. Jen nechtěla pohřeb, jinak jsme dnes mohli mít dva pohřby v jeden den," řekl po obřadu Šmahelův švagr Miloslav Kudrna z Mojžíře.

„Měl jsem ho moc rád, byl to příjemný, vstřícný muž, dobrý kamarád. Je to pro mě hodně smutný den, ten nejsmutnější," prozradil s tím, že to však pro oba bylo vysvobození. „Má žena i František trpěli a teď už jsou v nebi spolu," dodal.