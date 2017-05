FOTO: Hrobka rodu Chotků má nová vitrážová okna

Valtířov - Lidé z Valtířova usilují o to, aby se ostatky šlechtického rodu vrátili z Litoměřic do opravené hrobky.

Pracovníci specializované firmy ze Cvikova osadili nová vitrážová okna hrobky šlechtického rodu Chotků ve Valtířově. Stalo se tak díky iniciativě místních nadšenců. Opravy se dočkaly zatím dvě ze čtyř vitráží starých 147 let.

BYLO TO NEDŮSTOJNÉ

Místní patrioti přišli za vedením zámku Velké Březno, do jehož správy hrobka patří, nejenom se samotným návrhem opravy, ale také s tím, že přispějí na rekonstrukci.

„Často dělám v hrobce průvodkyni návštěvníkům a bylo mi líto v jakém je stavu. Přišlo mi to nedůstojné, proto jsme se domluvili s panem kastelánem Milošem Musilem na opravě," uvedla organizátorka akce Kateřina Valešová.

Náklady na opravu byly kolem 35 tisíc korun, třetinu zaplatil zámek ze svého rozpočtu, zbytek dodali místní lidé a jedním z hlavních dárců byla právě Kateřina Valešová.

„My jsme paní Valešové nesmírně vděční, že přispěla na opravu. Každý rok máme v plánu opravu celé hrobky, ale ta je velice náročná, proto se neustále odsouvá," vysvětlil Miloš Musil.

Lidé si opravenou hrobku mohou prohlédnout už 9. června při akci Noc kostelů. „Hrobka je jinak celoročně zavřená, proto budou moci návštěvníci exkluzivně obdivovat krásu nově opravených barevných okenních výplní," dodala Valešová.

Zbývající dvě vitrážová okna na opravu zatím čekají. Cena by se měla vyšplhat až na 80 tisíc.

POSTAVIL JI SLAVNÝ ARCHITEKT

Hrobku nechala roku 1869 krátce po smrti svého manžela, hraběte Karla Chotka, majitele velkobřezenského zámku postavit v tehdy moderním novogotickém slohu jeho manželka Marie.

Stavbu z režného cihlového zdiva s tesanými kamennými články projektoval a také stavěl tehdy velmi slavný architekt František Schmoranz starší ze Slatiňan, který byl i autorem přestavby zámku Žleby a rekonstrukcí katedrály v Hradci Králové a chrámů v Poličce a ve Dvoře Králové.

Do hrobky byli postupně pochováváni všichni členové velkobřezenské větve Chotků. „Bylo zde kolem 11 rakví," dodal kastelán Musil.

OSTATKY JSOU V LITOMĚŘICÍCH

Hrobka pak svému účelu sloužila až do osmdesátých let 20. století, kdy byly všechny ostatky hraběcí rodiny ve snaze ochránit je před vandaly převezeny na starý litoměřický hřbitov. Zapomenutí Chotkové tam dodnes odpočívají v malé prosté hrobce kousek od původního hrobu Karla Hynka Máchy.

Vedení velkobřezenského zámku spolu s patrioty z Valtířova usiluje o to, aby ostatky šlechtického rodu Chotků byly převezeny zpět do Valtířova. Celková rekonstrukce hrobky by si ale vyžádala přes milion korun.

Karel ChotekNejvyšší český purkrabí hrabě Karel Chotek v roce 1841 koupil zámek Velké Březno, aby tam prožil zbytek života. Zemřel ve Vídni koncem roku 1868. Pohřben byl v rodinné hrobce v obci Valtířov nedaleko zámku.