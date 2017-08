FOTO: Hroby ve Valtířově musí hlídat kamery

Valtířov - Valtířovský hřbitov brali zloději útokem, obec ho proto sleduje.

Hřbitov ve Valtířově je pod drobnohledem. A to doslova. Nejde o žádného speciálně vycvičeného agenta, který na pietní místo dohlíží, nýbrž o novou bezpečnostní kameru. Jak uvedl starosta Velkého Března Michal Kulhánek, kamera hlídá prostor pietního místa už zhruba tři týdny.

PROTI ZLODĚJŮM I VANDALŮM

„Zaznamenává pohyb na hřbitově 24 hodin, záběry promítá buď ke mně na počítač, nebo přímo do mobilu,“ přiblížil novinku starosta.

Důvod umístění kamerového oka je podle starosty zřejmý. Má zabránit případnému vandalismu na hřbitově, ale zejména eliminovat zlodějské útoky, se kterými se ve Valtířově potýkají několik let.

„Nejčastěji to byly krádeže květinové výzdoby. Trvalo to několik let, zloději řádili hlavně v období Dušiček. Pozůstalí si například vysázeli kolem hrobu nové túje a pak přicházeli na radnici s tím, že se jim ztratily,“ vysvětlil Kulhánek s tím, že šlo o desítky případů ročně.

Obec se pokoušela řešit problém s policií, která zvýšila dohled u hřbitova. „Nainstalovali jsme také fotopast, ale nic nepomohlo. Věřím, že tohle opatření už zabere,“ řekl Kulhánek s tím, že i další místa na hřbitově plánuje obec osadit kamerami. „K dispozici máme tři nebo čtyři,“ dodal starosta.

Lidé nové opatření vítají. „Za kameru jsem ráda. Už jednou se mi odtud ztratily túje. Člověk se tu i cítí bezpečněji,“ podotkla jedna z návštěvnic hřbitova.

NÁKLADY NEJSOU VYSOKÉ

Jak upřesnila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová, policie má hřbitovy na Ústecku v hledáčku zejména o svátcích. „Jde o svátky, jakými jsou Dušičky, Vánoce nebo Velikonoce. Ovšem i v průběhu roku v těchto místech nepravidelně vykonáváme pěší hlídkovou činnost,“ připomněla Hyšplerová, podle které by se do prevence před zlodějskými útoky měli zapojit i samotní občané.

„Policisté nemohou být všude. Důležitá je i jakási občanská solidarita. Když vidím, jak někdo na hřbitově něco ničí nebo krade, tak mi to nesmí být jedno a měl bych zavolat na linku 156 nebo 158. Příště mohu případně já být tím poškozeným,“ dodala Hyšplerová.

Podle starosty si investici do kamerového systému může dovolit i menší obec. „Jedna kamera a záznamové zařízení vyjdou do deseti tisíc korun. Kvalita obrazu je poměrně slušná. Instalace a kabelové rozvody pak také stojí nějaké peníze, ale investice se určitě vyplatí,“ dodal starosta.

Kamera snímající velkou část hřbitovního areálu visí na budově správce, který má místní hřbitov na starosti. „Provádí údržbu, seká trávu a hřbitov odemyká a zamyká,“ zmínil starosta.

Radnice navíc správní budovu opravuje. „Letos už proběhla oprava střechy, objekt má novou fasádu a probíhají vnitřní elektroinstalace tak, aby tu správce mohl mít i zázemí. Dáme mu tam i přímotop. Přes zimu objekt navíc může využít nejen on, ale i veřejně prospěšní pracovníci a zaměstnanci obce při úklidu,“ podotkl starosta.