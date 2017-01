FOTO: Lidé dávali na Tříkrálovou sbírku více papírových peněz

Ústí nad Labem - Tříkrálová sbírka v Ústí a okolí vybrala pro potřebné 67 139 korun.

„Loni sbírka přinesla 59 753 Kč, letos o téměř 8 tisíc víc, přímo v Ústí je ale částka nižší. Příjemně nás překvapily Trmice a Předlice, kde je celkem nárůst o 10 tisíc korun," informovala Michaela Klapková Ozomová, ředitelka ústecké Oblastní charity, která sbírku pořádala.

„Vysvětluji si to tím, že se víc zapojili místní koledníci a místní farnost. Určitě je to nasazením faráře Jiřího Voleského a dětí," myslí si ředitelka. Koledovaly děti od 3 do 15 let, sbírku pořádá charita od roku 2000 každý rok.

Letos výtěžek podpoří taneční kroužek v Domě Světluška a baseballový klub ZŠ Neštěmická. Na snímku je referentka magistrátu Lucie Vysoudilová, která dohlížela na sčítání.