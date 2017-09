FOTO: Liga proti rakovině v Ústí nabízela vtipy, dárky i preventivní vyšetření

Ústí nad Labem - V rámci celorepublikového turné navštívila 20. a 21. září republiková Liga proti rakovině ústecké Mírové náměstí. Dva následující dny se její preventivní turné zastaví také na náměstí v Litoměřicích.

Lidé na varování před zákeřnou nemocí reagovali různě. Dva romští dělníci v oranžových vestách ochotně vyplnili test, studenti se zajímali o dramatická čísla u rakoviny v Česku, zvlášť senioři se ochotně nechali vyšetřit, zda nemají zhoubný nádor na kůži či jinde.

Dnes ještě do 17 hodin na Míráku

"Dnes, ve středu tu budeme ještě do 17 hodin. Přijít může kdokoli, výstava a vyšetření je zdarma," zvali pořadatelé. "A zítra i pozítří nás zájemci najdou v centru Litoměřic," dodali.



Adam Lauer z Prahy, majitel divadélka, autor her a brigádník Ligy, zval na výstavu i k vyplnění testu. K upoutání pozornosti kolemjdoucích žongloval s citrony.

"Oslovovat lidi je báječný, možná na to mám talent, baví mě to. Lidi mi to vrací tím, že se usmějí, jdou na výstavu s nadšením a zdokonalí ve znalostech o zhoubné rakovině. Každý den se na naší polní vyšetřovně u návštěvníků najde nějaký zhoubný nádor. To je samozřejmě špatné, ale je-li odhalen takto včas, je ještě šance ho léčit," vysvětlil mladík ve žlutém tričku Ligy proti rakovině.

"Lidé se tu dozví, kde hrozí nebezpečí a na našich panelech zjistí, jak se mu bránit. A aby bylo veseleji, ukázujeme ještě vtipy pánů Jiránka a Slívy," zval na výstavu.

Senior: Výstava je důležitá

Tato výstava je zajímavá a důležitá i pro mě, protože mi loni mamka zemřela na rakovinu plic," prozradil Ústeckému deníku.

"Když se budu podle pokynů z výstavy řídit, snad se dočkám i příštích let. Pro lidi, kteří o rakovině nic nevědí, je to tu hodně poučný. Já vím co to je, o takového člověka pečovat. Bohužel je to těžký," posmutněl senior Jiří Heřmánek (79) z Neštěmic.

"Dejte na internet všechno, je to důležité. Ale vidím tady, že mají o akci zájem i mladí lidé a to mě těší," tvrdil senior. Když pak odevzdal svůj test, a měl ho správně, mohl si vybrat dárek, pěknou a draho historickou knížku Toulky českou historií 12.

"Mám všech 11 dílů doma, tento mi chyběl," měl radost návštěvník. "Líbilo se mi to tu, dělají to dobře. Včera jsem se tu nechal vyšetřit, takže celkem dobrý. Až na ten věk," dodal senior.

Dermatolog pomůže i v Litoměřicích

Mirka Tintěrová, pracovnice info stánku Ligy proti rakovině na Mírovém náměstí, měla ze zájmu Ústečanů radost. "Průběžně k nám chodili lidé, nosili vyplněné testy, brali si od nás knížky, brožury i cestovatelské magazíny. Tentokrát je to mnohem lepší, než loni," popsala dáma.

"Zítra v Litoměřicích čeká návštěvníky to samé, co je dnes tady v Ústí. Lidé si prohlédnou výstavu o zdravém životním stylu. Ten je totiž nejlepší prevencí proti zhoubným nádorům, proti rakovině. Ve vyšetřovně jim vyšetříme krevní tlak, zjistíme body mass index, hladinu cholesterolu a dermotolog tu bude vyšetřovat kůži. Pokud máte podezřelá znaménka, můžete se nechat vyšetřit zcela zdarma," slíbila dáma ze stánku.

A vysvětlila, jak je možné že Liga vše dělá pro obyvatele Česka zdarma: "V květnu byl takzvaný Květinový den. A ten nám pomohl získat finanční prostředky na tyto potřebné aktivity."

Na výstavě v Ústí pomáhala a spolupracovala také nezisková organizace Ústecký Arcus, spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel. Ten vždy v květnu Lize pomáhá v Ústí s prodejem žlutých kytiček.