FOTO: Mini čarodějnice v Doběticích byly jako každý rok první

Dobětice - V Cukrárně U Jenčů připravila paní Hechterová jako každý rok pro rodiče dětí ze svých kroužků pálení čarodějnic s programem. Už na středu a tudíž šlo o první čarodějnice na Ústecku. Ostatně jako každý rok.

"Za týden jich mám na seznamu pětapadesát, většinou jsou to předškoláci ve věku od tří do pěti let. Začínáme písničkou, následuje ukázka nasedání na pohádkové koště, hodnocení převleků a soutěž šikovnosti, kterou pracovně nazývám Popelka. Dnes jsem zařadila do programu i kolíčkovanou, kde si děti vyzkoušely práci maminek, když věší prádlo. I čarodějnice se přeci musí převlékat. Jediný Vašík mi kapesníky složil do komínků," směje se zkušená lektorka.

Potom si děti slepily a vybarvily papírovou čarodějnici, pouze jedna byla zelená. Asi ekologická. Závěr patřil opékání párečků a to se všem líbilo nejvíc.

Nečekejte otevřený oheň u mrazáku, všechno bylo jako. Táborák byl krabicový, párečky ohřál pan Jenča v kuchyňce, nálada byla sváteční. Doma děti odmítají večeři, v cukrárně se cpaly jako v televizní reklamě. Dokonce požadovaly přídavek.

To ticho u táboráku bylo přímo kostelní. Rodiče byli nadšeni, se zmrzlinou v ruce odcházela Anežka, Amálka, Adélka i Lenka. Čarodějnice nepřežily.