FOTO: Na fotbalisty číhá rakovina z azbestu

Mojžíř - Zázemí pro sportovce v Mojžíři je v katastrofálním stavu. Potřebují 13 milionů.

Potrhané stěny, vlhko, propadlá podlaha, uvolňující se azbest. Přesně takhle vypadá zázemí pro fotbalisty na hřišti v Mojžíři. Neutěšený stav budovy se šatnami a klubovnou pro fotbalisty teď míří na stůl ústeckých zastupitelů.

CELÉ JE TO Z AZBESTU

„Zázemí bylo postavené před 20 lety z opláštění staré jídelny, kterou likvidovali v Neštěmicích. Je to celé z azbestu," upozorňuje starostka Neštěmic Yveta Tomková.

Stadion vznikl už v roce 1960. Používá ho TJ Mojžíř, který má 130 členů, z toho 72 dětí do věku 18 let.

„Hřiště využívají čtyři dětské a juniorské týmy a dva týmy dospělých. Návštěvnost utkání A mužstva, které hraje krajskou soutěž, je kolem 300 diváků," podotkla Tomková. Juniorská utkání navštěvuje pravidelně kolem 100 fotbalových fanoušků.

„Chodí sem také místní lidé, kteří se tu setkávají a grilují, současné zázemí je opravdu v katastrofálním stavu," uvedl údržbář Otakar Vitásek.

Na opravu budovy potřebují Neštěmice předběžně 13 milionů korun. Peníze na to ovšem v obvodní kase nemají, proto chce starostka požádat město o účelovou investiční dotaci 10 milionů korun.

Náměstek primátorky Jiří Madar postup starostky Tomkové kritizuje. „K oficiálnímu požadavku za obvod by mělo být nejdříve usnesení zastupitelstva v Neštěmicích, že stavbu chce a žádá město o finance. To by měl být první krok. Takto to vypadá, že jde jen o přání paní starostky," říká Madar.

ČESKÝ LEV JE JEŠTĚ HORŠÍ

Podle něj je horší stav na hřišti Český lev Neštěmice. „Stav všech sportovišť včetně hřiště v Mojžíři známe. Máme i několik škol, kde je stále „azbest" a ty bychom měli řešit nejdříve. Vzhledem k finanční situaci města bychom měli zázemí v Mojžíři řešit jinak, za menší peníze, tedy zaměřit se na šatny a sprchy. Ne budovat klubovnu s pípou a venku krb, jak je v projektu. Paní starostka by měla znát a dodržovat pravidla a postupy," dodal Madar.

To ovšem starostka odmítá. „Na každém hřišti se čepuje pivo a prodává párek. Jestli chce někdo tvrdit, že to chce někdo využívat jako hospodu, tak je to nesmysl. Nechali jsme si zpracovat projektovou dokumentaci, k dispozici máme vyjádření všech orgánů včetně rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Zázemí využívají lidé celoročně, má pro ně celospolečenský rozměr. Také amatérské kluby si zaslouží podporu od města," reagovala Tomková.

„V daném případě je nutné veškeré materiály obsahující škodlivý azbest z jakékoliv stavby odstranit a zlikvidovat. Jde o práce, které musí však provádět specializovaná firma za přísných podmínek," podotkl Miroslav Štýbr, jednatel firmy Metall Quatro spol. z Vysoké Pece na Chomutovsku, která má za sebou rekonstrukce Městského fotbalového stadionu v Ústí či výměnu oken na Základní a mateřské škole v Povrlech.