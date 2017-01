FOTO: Na Telnici jsou ideální podmínky pro zimní radovánky

Telnice - Žádné fronty jako o víkendu, solidní prašan, bezpečné sjezdovky, projeté stopy na běžky, vyhřáté poloprázdné restaurace. Spodní parkoviště bylo volné, převažovala auta od německých sousedů. Drsný slalomák zaměstnával sněžná děla, pouze u Penzionu Tereza bylo živo. To je Telnice těchto dnů.

Dvacítka předškoláků z Mateřské školky na Stříbrníkách ve slušivých vestách tam právě cvičila slalom. Co se ve školce naučíš, určitě nezapomeneš!

"Jezdíme sem už šestnáct let. Tyhle děti se nebojí, mají solidní lyžařskou výstroj, přilba je podmínkou. Poslouchají pana vlekaře a dají si ještě říct, když něco dělají špatně. V pondělí se válely se sněhu, padaly z kotvy, dnes jezdí samostatně slalom mezi brankami bez hůlek. Tady jsou opravdu skvělé podmínky pro malé lyžaře, hned vedle máme ubytování. Personál penzionu je vstřícný, jídlo dětem chutná. Zrovna včera si většina šla do kuchyně pro nášup, byly jahodové knedlíky se šlehačkou a kakaem. Dnes byl venku velký mráz, tak výuka na svahu byla pouze dopoledne, odpoledne jsme pro děti připravily hledání pokladu Sněžného muže. Pobyt je naplánován na týden, středa by měla být volnější," říká jedna ze zkušených učitelek.

HYMNU ZPÍVAJÍ KAŽDÉ RÁNO

Byly tam tři. paní Jitka, Mirka a Eva. Vysmáté děti ukazovaly pokojíky, fotily se s mazlíky, potom společně zazpívaly výletnickou hymnu.

"Každé ráno ji zpíváme při nástupu na svah, aby pan vlekař věděl, že nás to baví," vysvětluje Karlík. Culíkatá Barunka připomíná včerejší diskotéku, další holčička pohádku O Červené Karkulce. Nikdo večer nepláče, program je tak bohatý, že prostě na to není čas. Sportovní zážitky každým dnem přibývají, pokrok je vidět na každém z předškoláků. Je to zkušenost, která se jim bude hodit.

Víkend bude zasněžený, tak vyzkoušejte třeba běžecké stopy v Adolfově.