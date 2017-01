FOTO: Nejlepší bruslení je v parku na Severní Terase

Ústí nad Labem - Nedávno ještě policisté s hasiči zkoušeli sílu ledu na rybnících, o víkendu se bruslilo v Ústí nad Labem pod otevřeným nebem hned na několika místech. V týdnu bylo dopoledne na Střížáku prázdno, ale velikánský sněhulák uprostřed ledové plochy dokladoval fakt, že to byla pouhá náhoda.

Na Habráku se bruslilo až po obědě, v parku na Severní Terase bylo kolem druhé odpoledne plno. Tátové radili malým hokejistům, babičky vyžadovaly eleganci a skluz.

"Já hraji hlavně fotbal za Skorotice. Trénuje nás pan Zdeněk Urban a ten fotbalu rozumí. Jsem levé křídlo a pár gólů jsem už za přípravku dal. Bruslení beru pouze jako doplňkový sport. O víkendu tu bylo hodně dětí, led není zrovna ideální, ale některá místa jsou upravená a rovnější. Byl jsem tu s maminkou, ze Všebořic to nemáme daleko," vysvětloval osmiletý Samuel.

KONTROLA PŘÍMO Z OKNA PANELÁKU

Jen odešel, s dobrým nápadem přispěchal dorostenec Jirka. "Led je dostatečné silný, kdyby někdo vzal čtyřkolku s radlicí, tak by tu byl perfektní stadion na rychlobruslení. To by byl panečku ovál," napovídal mladý odborník.

V parku na Severní Terase bylo plno. Na mezinárodní hokejové utkání to nevypadalo, ale pár zajímavých dresů tam bylo. "Tady to je pro děti ideální, škola je kousek, rodiče mohou své malé sportovce kontrolovat přímo z okna paneláku. Voda promrzla až na beton, laguna je přístupná z několika míst. Já tu mám vnučku a jak je vidět, dobře se baví," říká usměvavá dáma.

"Sport mě moc baví. Mimo bruslení dělám gymnastiku a hlavně lyžuji. V loňském roce jsem se zúčastnila Telnického rohlíku, to je takový závod pro děti a byla jsem v kategorii do šesti let druhá ve slalomu. Babička mi radí, skoro mě trénuje. Každý den tu je plno, někdy i večer," prozrazuje Terezka Charvátová. Chodí do první třídy, ale před objektivem to umí. Prostě talent.