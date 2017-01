FOTO: Noční havárie: mladá dívka bourala na zastávce

Všebořice – Osobní auto „na odpis", zničený odpadkový koš i značka. Takový je výsledek sobotní hrozivě vypadající havárie, která se stala kolem půl desáté na všebořickém rondelu. Dvaadvacetiletá řidička Renaultu Laguna dostala v zatáčce na vozovce smyk a nabourala na zastávce. Nakonec ji záchranka odvezla do nemocnice.

„Kamarádce to ujelo, trefila koš a sloup a otočilo ji to bokem. Tahle zatáčka je v zimě zrádná," řekl svědek ze stejné party a pokračoval: „Ona tu nezávodila, nebylo s kým. Ale my u toho nebyli, na Shellce jsme si zrovna dávali kafe. Ona odjela, ale za nějaký čas volala, ať si pro ní přijedem, že skončila mimo silnici na sněhu, a že je to blbý. Dost nás to zaskočilo a tak jsme vyjeli," prozradil Ústeckému deníku Marek, profesionální řidič a člen všebořické party, která má ráda auta.

Když přijeli, už byla na místě záchranka, hasiči a majáček policie blikal. „Havarovaná kamarádka ani její spolujezdec naštěstí neměli viditelné zranění. Ale když přijeli hasiči a začali zasypávat olej i provozní kapaliny, pod tlakem situace se rozklepala, dostala šok a omdlela," prozradil svědek.

NA ZASTÁVCE NAŠTĚSTÍ NIKDO NESTÁL

„Pochopím to, když se jí povede tohle… Prostě ji vyškolila zima, ta zatáčka trochu vynáší do zastávky. Naštěstí je večer a tak tu nikdo nestál. Podle toho auta to nevypadá, že to bylo jenom takový šťouchnutí."

Řidičku odvezli záchranáři do Masarykovy nemocnice, aby zjistili, jestli nemá vnitřní zranění. Na Emergenci ji pak navštívil další kamarád a přivezl dobrou zprávu: „Je v pořádku. To samé se nedá říct o jejím autě, to už ani nebude na opravu. Ale hlavní je, že je zdravá," řekl.