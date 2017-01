FOTO: Nová sbírka oblečení pomůže bezdomovcům

Ústí nad Labem Nepotřebné oblečení mohou nosit Ústečané do pátku do foyer Hraničáře. Pomohou lidem bez domova i v nouzi. Sbírku pořádá Dobrovolnické centrum s Oblastní charitou a se sálem Hraničář.

„Vše vymyslela naše nová pracovnice Markéta Krejčová. Vzhledem k velkým mrazům jsme nápad uvítali," řekla Lenka Černá, ředitelka Dobrovolnického centra.

Mezi prvními darovanými věcmi bylo hlavně oblečení. „Potřeba jsou nejvíce teplé šaty, spodní prádlo a oblečení na zimu, vše využije ústecká charita. Zájem je také o suché potraviny," informoval Aleš Bárta z Hraničáře.

Vhod přijdou i karimatky, spacáky nebo deky. „Chodí lidi ve věku 45 let a starší, nosí nám zimní bundy, máme i stan. Jsme tu do pátku od 10 do 12 a od 15 do 18 hodin, abychom vyšli vstříc seniorům i pracujícím," dodala jeho kolegyně. Dobrovolníci věci na místě nejprve roztřídí, pak je předají potřebným. Pomoc bude distribuovat charita.